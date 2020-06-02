Совфед ратифицировал договор с Камбоджей о правовой помощи по уголовным делам

Сергей Полонский — российский предприниматель, владелец и руководитель в 2004—2011 годах одной из крупнейших девелоперских компаний «Миракс Групп».



С июня 2013 года в отношении Полонского в России расследовалось уголовное дело по обвинению в мошенничестве и хищении денежных средств граждан, судом вынесено постановление об его заочном аресте. 17 мая 2015 года Полонского депортировали из Камбоджи в Россию, где он был помещён в московский следственный изолятор «Матросская тишина». 12 июля 2017 года Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей. Бизнесмен освобождён от отбывания наказания из-за истечения сроков давности.



В конце 2017 года он заявил о о планах по созданию нового проекта дополненной реальности, на котором он рассчитывает заработать 1 триллион долларов. Генеральным подрядчиком нового проекта Полонского должна была стать компания Awespace, принадлежащая основателю девелоперской компании "Мортон" Александру Ручьеву. Источником финансирования назывался “контракт, по которому Полонскому должны денег”.



В ноябре 2017 он объявил о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, но не прошел начальную стадию кампании - ему было отказано в регистрации из-за недостаточного числа избирателей в инициативной группе и непредоставлении ряда документов.

