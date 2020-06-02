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02.06.2020 10:16
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К двум соседям с улицы Крупской наведались форточники. У одной пропало белье, а у другого — «Богородица с младенцем»

Визит незваных гостей сделал менее комфортной и духовной жизнь обитателей Невского района Петербурга. Помимо накоплений владельцев квартир, пробравшихся через окна преступников заинтересовали предметы быта и религиозные атрибуты.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, накануне с заявлениями о квартирных кражах в полицию обратились 71-летняя женщина и 49-летний мужчина, проживающие в соседних домах на Крупской.

По словам пенсионерки, у неё пропали комплект постельного белья, электронные часы и банковская карта, с которой впоследствии были сняты более пяти тысяч рублей. Причиненный ей ущерб она оценила в 8,5 тысячи рублей. Её сосед, в свою очередь, сообщил о пропаже одежды, наличных средств в разных валютах и иконы «Богородица с младенцем» на общую сумму 280 тысяч рублей.

По предварительной информации, в обе квартиры на первых этажах форточники попали, отжав стеклопакеты. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, а также следы, обнаруженные на местах преступлений. Возбуждены уголовные дела по 158-й статье УК РФ (кража).

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Комментарии (2)

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Уважаемая редакция!
Улица Крупской названа в честь Надежды Константиновны Крупской, много сделавшей для развития этого района. А не в честь крупы... Пожалуйста, наймите редактора, знакомого с историей города и правилами русского языка.
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