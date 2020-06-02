К двум соседям с улицы Крупской наведались форточники. У одной пропало белье, а у другого — «Богородица с младенцем»

Визит незваных гостей сделал менее комфортной и духовной жизнь обитателей Невского района Петербурга. Помимо накоплений владельцев квартир, пробравшихся через окна преступников заинтересовали предметы быта и религиозные атрибуты.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, накануне с заявлениями о квартирных кражах в полицию обратились 71-летняя женщина и 49-летний мужчина, проживающие в соседних домах на Крупской.

По словам пенсионерки, у неё пропали комплект постельного белья, электронные часы и банковская карта, с которой впоследствии были сняты более пяти тысяч рублей. Причиненный ей ущерб она оценила в 8,5 тысячи рублей. Её сосед, в свою очередь, сообщил о пропаже одежды, наличных средств в разных валютах и иконы «Богородица с младенцем» на общую сумму 280 тысяч рублей.