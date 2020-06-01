«Пандемия - не самое страшное испытание». Собянин поддержал голосование о поправках в Конституцию 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 июня заявил, что голосование по поправкам в Конституцию - тот шаг, который поможет избежать более страшных, чем пандемия коронавируса, испытаний в будущем, поэтому откладывать такое «серьёзное решение» не стоит.

«Ситуация с пандемией коронавируса выявила не только сильные стороны общества и беспримерный героизм врачей, но и проблемы в органи­зации медицины, науки, региональном управлении. И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире. Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды», — написал Собянин в своём блоге.