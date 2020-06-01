FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +16
69.71р77.64р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
01.06.2020 20:22
12
Печать

«Пандемия - не самое страшное испытание». Собянин поддержал голосование о поправках в Конституцию 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 июня заявил, что голосование по поправкам в Конституцию - тот шаг, который поможет избежать более страшных, чем пандемия коронавируса, испытаний в будущем, поэтому откладывать такое «серьёзное решение» не стоит.

«Ситуация с пандемией коронавируса выявила не только сильные стороны общества и беспримерный героизм врачей, но и проблемы в органи­зации медицины, науки, региональном управлении. И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире. Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды», — написал Собянин в своём блоге.

Напомним, Владимир Путин 1 июня утвердил день голосования по поправкам в Конституцию - 1 июля. Дату одобрил и Роспотребнадзор.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

Sadava
2024 год. "Я устал, я ухожу. В качестве приемника предлагаю свою дочь Катю" 90% проголосуют "ЗА". Эх, русская глубинка...
муматор
лизнул
Агроном аэродрома
Странно. Весьма странно, что поддержал.. Последние пару месяцев оленевод телегу впереди лошади ставил и его уже "поддерживали"...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний