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01.06.2020 17:41
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ФНС откроет налоговые для приема граждан с 15 июня

Налоговые инспекции будут открыты для приема граждан по предварительной записи с 15 июня текущего года, сообщает сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) 1 июня.

Записаться можно с 1 июня с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию» или через Единый контакт-центр ФНС России, указано в сообщении. Отмечается, что при посещении налоговых граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Федеральная налоговая служба напоминает, что решить большинство вопросов по налогам можно удаленно. На сайте службы доступны более 50 онлайн-сервисов. В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др. Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

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Комментарии (1)

Василий Марущак
Федеральная налоговая служба напоминает, что решить большинство вопросов по налогам можно удаленно.
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Какие вопросы можно решить с ботами? Прослушать шаблонные рекомендации?))))
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