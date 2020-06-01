ФНС откроет налоговые для приема граждан с 15 июня

Налоговые инспекции будут открыты для приема граждан по предварительной записи с 15 июня текущего года, сообщает сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) 1 июня.

Записаться можно с 1 июня с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию» или через Единый контакт-центр ФНС России, указано в сообщении. Отмечается, что при посещении налоговых граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Федеральная налоговая служба напоминает, что решить большинство вопросов по налогам можно удаленно. На сайте службы доступны более 50 онлайн-сервисов. В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др. Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».