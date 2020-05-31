Разговоры по душам лишили имущества двоих петербуржцев. Грабители предупреждали о судимости, усталости и ратовали за спорт

Полиция Калининского района разыскивает мужчину, который отнял мобильный телефон за 40 тысяч рублей у первокурсника. До этого злоумышленник предупредил, что уже был судим, отсидел три года, идёт пешком до метро и вообще-то «очень устал».



Как 31 мая стало известно «Фонтанке», долгие разговоры во время прогулки по Светлановскому проспекту студент и прохожий в толстовке вели около семи утра накануне. Мужчина якобы попросил сигарету, предложил пройтись вместе, обстоятельно рассказал молодому человеку историю своей жизни и пожаловался, что путь до станции «Технологический институт» — это непросто. Силы уже заканчиваются.