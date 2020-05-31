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31.05.2020 14:10
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Разговоры по душам лишили имущества двоих петербуржцев. Грабители предупреждали о судимости, усталости и ратовали за спорт

Полиция Калининского района разыскивает мужчину, который отнял мобильный телефон за 40 тысяч рублей у первокурсника. До этого злоумышленник предупредил, что уже был судим, отсидел три года, идёт пешком до метро и вообще-то «очень устал».

Как 31 мая стало известно «Фонтанке», долгие разговоры во время прогулки по Светлановскому проспекту студент и прохожий в толстовке вели около семи утра накануне. Мужчина якобы попросил сигарету, предложил пройтись вместе, обстоятельно рассказал молодому человеку историю своей жизни и пожаловался, что путь до станции «Технологический институт» — это непросто. Силы уже заканчиваются.

Около 97 дома по Светлановскому проспекту петербуржец достал телефон, чтобы проверить время. Тут его спутник среагировал быстро, выхватил смартфон и резво побежал в сторону проспекта Просвещения. Двигался так быстро, что пострадавший решил, что лучше его не преследовать, и сразу пошёл в полицию.

Разговоры по душам в Красносельском районе ранним утром накануне предположительно оставили без велосипеда дворника-разнорабочего. Около четырёх утра он ехал по проспекту Ветеранов и остановился на светофоре, когда рядом возник незнакомец с собственным велосипедом. Мужчина поделился мыслями о прелестях здорового образа жизни и предложил выпить, отметить встречу где-нибудь в парке. Среди деревьев дворник признался, что его велосипед, действительно, очень удобный, а стоит 14 тысяч рублей. В ответ на это неизвестный встал и сообщил, что забирает такую прекрасную машину, а вернёт, только когда ему принесут семь тысяч рублей. Сообщив сумму «выкупа», мужчина скрылся среди домов.

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Комментарии (2)

Alex000
Читаешь, и думаешь - что в головах у всех этих людей. В смысле всех участников данных двух рассказов.
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