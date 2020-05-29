«Лучше б всех уже чипировали». Детские сады Петербурга попросили у родителей QR-код

Родители, которые собираются вернуться к услугам детских садов Петербурга, столкнулись с новым требованием. Мам и пап попросили предоставить QR-код с места работы. В Смольном сообщили, что новых цифровых условий не вводили.



О том, что администрация детского садика во Фрунзенском районе Петербурга попросила предоставить QR-код организации-работодателя обоих родителей, «Фонтанке» рассказала читательница Анна 29 мая. Петербурженка собиралась отправить ребёнка в дежурную группу с 1 июня.

«Прошу предоставить справки с мест работы мамы и папы, а также нужно предоставить информацию о QR-коде организации, полученном по результатам внесения информации на официальном сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга об осуществлении (возобновлении) деятельности в части соблюдения стандартов ведения безопасной деятельности», — говорилось в сообщении, разосланном родителям. «Лучше б всех уже чипировали», — прокомментировала Анна.