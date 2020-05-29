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29.05.2020 17:54
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«Лучше б всех уже чипировали». Детские сады Петербурга попросили у родителей QR-код

Родители, которые собираются вернуться к услугам детских садов Петербурга, столкнулись с новым требованием. Мам и пап попросили предоставить QR-код с места работы. В Смольном сообщили, что новых цифровых условий не вводили.

О том, что администрация детского садика во Фрунзенском районе Петербурга попросила предоставить QR-код организации-работодателя обоих родителей, «Фонтанке» рассказала читательница Анна 29 мая. Петербурженка собиралась отправить ребёнка в дежурную группу с 1 июня.

«Прошу предоставить справки с мест работы мамы и папы, а также нужно предоставить информацию о QR-коде организации, полученном по результатам внесения информации на официальном сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга об осуществлении (возобновлении) деятельности в части соблюдения стандартов ведения безопасной деятельности», — говорилось в сообщении, разосланном родителям. «Лучше б всех уже чипировали», — прокомментировала Анна.

Работу дошкольных учреждений с 1 июня регламентирует обновленное 121-е постановление правительства Петербурга. В нем говорится об увеличении дежурных групп в государственных детских садах. Воспользоваться услугой смогут только дети «граждан, являющихся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения». Иными словами, на детские сады смогут рассчитывать родители, устроенные в организации, которым разрешено работать.

Ранее Смольный решил отмечать такие компании белыми «метками» в виде QR-кодов. Предприятия должны утвердить и соблюдать стандарты безопасности. Тем, кто успешно пройдёт проверку, присваивается QR-код. Разместить его необходимо в доступном месте, чтобы проверяющие организации и потребители смогли проверить, соблюдает ли компания взятые на себя обязательства.

В комитете по образованию Смольного подтвердили, что получали «отдельные сообщения» о требовании детских садов предоставить QR-код, и напомнили, что не все организации, которым разрешено работать, обязаны обзаводиться белой «меткой». «Наши специалисты разъясняют районам, что требовать код неправильно», — отметили в комитете.

С 1 июня количество детских садов, в которых будут организованы дежурные группы, увеличат почти в три раза. Детей начнут принимать 363 дошкольных учреждения.

По требованию Роспотребнадзора наполняемость групп не должна превышать 12 человек. И мама, и папа должны предоставить справку с места работы, в которой будет указано, что деятельность предприятия не попадает под запрет. Если только один родитель оформит требующийся документ, ребёнка в детский сад не возьмут. QR-код предоставлять не обязательно.

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Комментарии (4)

dragvs
Я бы лучше коронавирусом переболел чем вот так сидеть работать дома и одним глазом за ребенком присматривать. Решение властей по закрытию детских садов это настоящий позор.
Ref
Группы в садиках должны быть не более 12 детей. По этому и просят справки с места работы. Если не работающие мамашки приведут своих чад в группу, то может не хватить мест тем детишкам, родители которых реально работают.
krasnonosov
На рукав гражданам еще ничего не требуют пришивать?
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