Смольный начал выдавать бизнесу черно-белые метки. Разрешение на работу отследят по QR-коду

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле начал раздавать предприятиям Северной столицы, получившим разрешение на работу, QR-коды. Об этом «Фонтанке» рассказали организации, получившую такую метку.



После официального окончания коронавирусных каникул Смольный разрешил работать с 12 по 31 мая всем компаниям и ИП, которым это не запрещено специальным постановлением. Но с условием — утвердить и соблюдать стандарты безопасности. Об этом нужно было отчитаться Смольному.

Тем, кто прошел проверку на соблюдение требований, Смольный обещал выдавать QR-коды.