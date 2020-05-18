Смольный начал выдавать бизнесу черно-белые метки. Разрешение на работу отследят по QR-коду
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле начал раздавать предприятиям Северной столицы, получившим разрешение на работу, QR-коды. Об этом «Фонтанке» рассказали организации, получившую такую метку.
После официального окончания коронавирусных каникул Смольный разрешил работать с 12 по 31 мая всем компаниям и ИП, которым это не запрещено специальным постановлением. Но с условием — утвердить и соблюдать стандарты безопасности. Об этом нужно было отчитаться Смольному.
Тем, кто прошел проверку на соблюдение требований, Смольный обещал выдавать QR-коды.
В метку «зашиты» сведения об организации и принятых ею стандартах безопасности. Полученный код необходимо разместить в доступном месте. Отсканировав его с помощью телефона, проверяющие организации и потребители смогут проверить, соблюдает ли компания взятые на себя обязательства, и тут же поблагодарить или пожаловаться на нее.