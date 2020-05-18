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18.05.2020 19:53
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Смольный начал выдавать бизнесу черно-белые метки. Разрешение на работу отследят по QR-коду

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле начал раздавать предприятиям Северной столицы, получившим разрешение на работу, QR-коды. Об этом «Фонтанке» рассказали организации, получившую такую метку.

После официального окончания коронавирусных каникул Смольный разрешил работать с 12 по 31 мая всем компаниям и ИП, которым это не запрещено специальным постановлением. Но с условием — утвердить и соблюдать стандарты безопасности. Об этом нужно было отчитаться Смольному.

Тем, кто прошел проверку на соблюдение требований, Смольный обещал выдавать QR-коды.

В метку «зашиты» сведения об организации и принятых ею стандартах безопасности. Полученный код необходимо разместить в доступном месте. Отсканировав его с помощью телефона, проверяющие организации и потребители смогут проверить, соблюдает ли компания взятые на себя обязательства, и тут же поблагодарить или пожаловаться на нее.

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Комментарии (8)

PROM
когда-то на дверях тоже ставили метки, а потом приходили ночью.....
Brit
Как говорил Рейган: "Государство не решает наши проблемы, оно их создаёт".
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