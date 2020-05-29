FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.10р78.26р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 12:39
4
Печать

Петербурженка на четвертый день осознала, что переводит деньги мошенникам. Со счета к тому моменту «ушли» 4 млн рублей

Всего пара звонков на номер пожилой петербурженки превратили мошенников в миллионеров. Обманутая дама пыталась защитить свои накопления, а в итоге осталась с нулевым балансом на счету.

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, накануне о телефонном мошенничестве заявила 66-летняя жительница Двинской улицы. Пенсионерка поведала полицейским историю, которую те уже неоднократно слышали от ее сверстниц: ей позвонил сотрудник банка, сказал, что ее деньги в опасности и их нужно срочно перевести на резервные счета. Переводы она делала частями. В общей сложности в неизвестном направлении «ушли» 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по четвертой части 159-й статьи УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее «Фонтанка» писала, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана петербургских пенсионерок ради доступа к их банковским накоплениям. В легендах, которые рассказывают пожилым женщинам, стали фигурировать столичные чины и должности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

COVID-2036
еще не поздно внести соответствующую поправку в конституцию, пора прекращать эту вакханалию обнуления счетов пенсионеров. обнулёж не пройдет! действующая К. устарела - когда ее принимали еще не было интернет-банкинга у пенсионеров, надо внести изменения в социальный блок, внести статью 69бис, где будут закреплены права интернетбезграмотных пенсионеров на их текущие интернетсчета. только так мы защитим все самое хорошее от всего самого плохого.
Brit
Хм, "шашлычников" нашли мне, чем за сутки. А тут банковские переводы идут пачками, пенсов трясут как липку. И ничего. Прокуратура чтит людей только мёртвыми?
kоt-obormot
Ау, Яровая - где действующий закон? Эти урюки уже даже до меня добрались. Где уголовная ответственность за слив личных данных?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний