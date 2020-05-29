Петербурженка на четвертый день осознала, что переводит деньги мошенникам. Со счета к тому моменту «ушли» 4 млн рублей

Всего пара звонков на номер пожилой петербурженки превратили мошенников в миллионеров. Обманутая дама пыталась защитить свои накопления, а в итоге осталась с нулевым балансом на счету.



Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, накануне о телефонном мошенничестве заявила 66-летняя жительница Двинской улицы. Пенсионерка поведала полицейским историю, которую те уже неоднократно слышали от ее сверстниц: ей позвонил сотрудник банка, сказал, что ее деньги в опасности и их нужно срочно перевести на резервные счета. Переводы она делала частями. В общей сложности в неизвестном направлении «ушли» 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по четвертой части 159-й статьи УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

