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28.05.2020 10:03
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В Петербурге за взятку задержан начальник базы Минобороны. Заодно и посредник

Следственным комитетом города задержан руководитель коммерческого подразделения Минобороны в Ломоносове. «Фонтанка» заметила, как петербургскому бизнесмену надоело перечислять лишние деньги под предлогом пандемии.

По информации «Фонтанки», в ночь на 27 мая Следственным комитетом по Центральному району Петербурга задержаны начальник базы обособленного подразделения АО «1470 управления материально-технического снабжения» Эдуард Пшеничнов и генеральный директор петербургской компании «Фиорд» Алексей Суриков. Первому вменяют взятку, второму — посредничество.

По данным «Фонтанки», столичное АО «1470 Управление материально-технического обеспечения» с уставным капиталом в 2,3 млрд рублей входит в группу компаний «Оборонлогистика». Владельцами структуры являются АО «Гарнизон» (100% принадлежит Минобороны) — 69,03% и правительство РФ — 29,37%. Основной профиль — логистические услуги. Имеет 18 подразделений, по одному — на территории Петербурга и Ленинградской области. Филиал в Ломоносове, по данным официального сайта, сдает офисные помещения.

«Фонтанке» известно, что утром 27 мая квартиры фигурантов посетили с обысками оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД, а по версии следствия, они вымогали у петербургского предпринимателя сумму сверх того, что он обязан был официально платить по договору аренды с «1470 УМТС».

В материалах дела указано, что после того, как начался период коронавируса, сотрудников заявителя, которые работали на доке «1470 УМТС» в Ломоносове, перестали пускать на объект под предлогом пандемии. Бизнесмен трижды переводил деньги на указанную ему банковскую карту, после чего уже подконтрольно передал наличные. Общая сумма взятки превышает 1 миллион рублей. Подробности читайте на 47news.

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Комментарии (4)

PROM
прекрасный бизнес для МинОбороны - сдача в аренду. Что они ещё умеют?
dragvs
Когда начнутся аресты в Росгвардии? Почему пачка заварного чая на госзакупках там стоит больше 1000 руб?
260786601
Табуреткин с Васильевой оказывается были ангелами по сравнению с шойгувскими акулами...
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