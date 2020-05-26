В Петербурге умерли двое молодых врачей перепрофилированной под коронавирус больницы № 20

По её словам, сегодня ушла из жизни «молодая доктор, заведующая лабораторией». Ещё один умерший также был молод — это хирург, который оперировал больных с коронавирусной инфекцией, лечил аппендициты, острые язвы желудка

«К сожалению, коллектив болел. Все вернулись в строй, но есть два доктора, которые погибли», — рассказала Суровцева во время онлайн-пресс-конференции «Интерфакса».

В петербургской городской больнице № 20 за последнее время скончались двое заболевших коронавирусом сотрудников. Об этом сообщила главврач медучреждения Татьяна Суровцева.

«Конечно же, всё сложно. Мы их помним и чтим, весь коллектив сопереживает родственникам. Но те, кто переболел, остались на работе. Многие живут в стационаре. Все работают, текучести кадров нет», — говорит Суровцева.



Горбольница № 20 была перепрофилирована «под ковид» одной из первых в городе. Главврач призналась, что хотела оставить клинику соматической, но уберечь ее от участи инфекционного стационара не вышло. К приёму больных с коронавирусом готовились, как солдаты

В списке памяти медицинских работников, умерших во время пандемии коронавируса, на сегодняшний день есть только один сотрудник больницы № 20. Это 56-летний хирург. Всего в перечне 302 фамилии из разных городов России. В списке, который ведёт Минздрав, втрое меньше. Как пишет РИА Новости, на 22 мая в нём был 101 умерший от коронавируса медработник.

