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26.05.2020 15:58
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В Петербурге умерли двое молодых врачей перепрофилированной под коронавирус больницы № 20

В петербургской городской больнице № 20 за последнее время скончались двое заболевших коронавирусом сотрудников. Об этом сообщила главврач медучреждения Татьяна Суровцева.

«К сожалению, коллектив болел. Все вернулись в строй, но есть два доктора, которые погибли», — рассказала Суровцева во время онлайн-пресс-конференции «Интерфакса».

По её словам, сегодня ушла из жизни «молодая доктор, заведующая лабораторией». Ещё один умерший также был молод — это хирург, который оперировал больных с коронавирусной инфекцией, лечил аппендициты, острые язвы желудка

«Конечно же, всё сложно. Мы их помним и чтим, весь коллектив сопереживает родственникам. Но те, кто переболел, остались на работе. Многие живут в стационаре. Все работают, текучести кадров нет», — говорит Суровцева.

Горбольница № 20 была перепрофилирована «под ковид» одной из первых в городе. Главврач призналась, что хотела оставить клинику соматической, но уберечь ее от участи инфекционного стационара не вышло. К приёму больных с коронавирусом готовились, как солдаты

В списке памяти медицинских работников, умерших во время пандемии коронавируса, на сегодняшний день есть только один сотрудник больницы № 20. Это 56-летний хирург. Всего в перечне 302 фамилии из разных городов России. В списке, который ведёт Минздрав, втрое меньше. Как пишет РИА Новости, на 22 мая в нём был 101 умерший от коронавируса медработник.

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Комментарии (3)

vitor
Светлая память врачам отдавшим жизнь, чтоб мы жили!
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