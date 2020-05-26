Ко Дню города в Петербурге помыли памятник его основателю. Коронавирусные меры коснулись только реставраторов
Медного всадника помыли и обработали воском в преддверии дня основания Петербурга. Дезинфекция ему противопоказана.
Сотрудники Музея городской скульптуры осмотрели памятник Петру I на Сенатской площади утром 26 мая. Как рассказала «Фонтанке» представитель службы по текущему уходу и содержанию памятников Екатерина Макеева, «банные процедуры» для Медного всадника стандартные — сперва его залили пенным раствором, затем обычной водой смыли грязь и обработали специальным воском, для защиты металла и блеска скульптуры. Хлоркой или чем-то подобным его обрабатывать нельзя, так как это виду Петра может навредить. Так что «коронавирусные» меры коснулись только сотрудников, на площадь все пришли в масках и перчатках.
Помывка всадника — традиция, которая началась с 2007 года, до этого обрабатывали его не регулярно. Ко Дню города также помыли памятник Пушкину на площади Искусств, Кутузову и Барклаю-де-Толли на площади перед Казанским собором. Всего за сезон сотрудники музея позаботятся о более чем ста памятниках.