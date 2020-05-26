«Рекордная услуга по посещаемости». Россияне подали уже 10 млн заявлений на детское коронавирусное пособие

За обещанной президентом выплатой в 10 тысяч рублей на детей до 15 лет включительно обратилось уже более 10 миллионов человек.



«Запустили рекордную услугу по посещаемости — выплаты на детей от 3 до 16 лет <...> Мы видим большое количество обращений. У нас больше 10 миллионов заявлений поступило на выплаты по детям от 3 до 16 лет. На 15 миллионов детей», — заявил 26 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, роль портала «Госуслуги» возросла во время пандемии, когда «органы власти ограничивают личный прием» граждан. Министр отметил, что президент дал поручение организовать «в очень короткие сроки» выплаты, поэтому в качестве инструмента подошли «Госуслуги».