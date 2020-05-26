«Рекордная услуга по посещаемости». Россияне подали уже 10 млн заявлений на детское коронавирусное пособие
За обещанной президентом выплатой в 10 тысяч рублей на детей до 15 лет включительно обратилось уже более 10 миллионов человек.
«Запустили рекордную услугу по посещаемости — выплаты на детей от 3 до 16 лет <...> Мы видим большое количество обращений. У нас больше 10 миллионов заявлений поступило на выплаты по детям от 3 до 16 лет. На 15 миллионов детей», — заявил 26 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, роль портала «Госуслуги» возросла во время пандемии, когда «органы власти ограничивают личный прием» граждан. Министр отметил, что президент дал поручение организовать «в очень короткие сроки» выплаты, поэтому в качестве инструмента подошли «Госуслуги».
В рамках третьего пакета мер поддержки граждан и бизнеса президент России Владимир Путин 11 мая пообещал единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 15 лет включительно. Михаил Мишустин рассказал, что только за первые сутки было подано 2 миллиона заявок на выплату. Эта мера поддержки коснется почти 50 миллионов человек. На эти цели выделили 197,2 миллиарда рублей.
Однако желающие получить пособие столкнулись с проблемами на сайте «Госуслуги», после чего на это пришлось обратить внимание Путину. После критики от президента Минкомсвязи рапортовало об устранении проблем. Михаил Мишустин призвал обеспечить готовность выплат на детей уже с июня.