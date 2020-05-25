Житель Янино на старте совместной жизни задушил подругу и бросил тело в подъезде. Труп вёз в тележке

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 мая, накануне в полицию поступило сообщение об убийстве на Оранжевой улице в поселке Янино. Полицейские отправились по указанному адресу, но дверь квартиры, где предположительно было совершено преступление, никто не открыл. При обходе подъезда в лифте был задержан ранее судимый по наркотической статье 26-летний мужчина, зарегистрированный в Луге.

Убийством завершился первый месяц совместной жизни молодой пары под Петербургом. Задушив возлюбленную, сожитель попытался скрыть следы преступления, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Он признался, что днем ранее задушил 25-летнюю сожительницу, после чего решил «спрятать» тело в подъезде дома на соседней улице. Для этого он взял строительную тележку, погрузил в нее убитую возлюбленную и таким образом провез её несколько кварталов, затем поднялся на последний этаж 12-этажного здания, где оставил на лестничной площадке около мусоропровода. Все это происходило в период с четырех до шести часов дня.



По словам задержанного, на исходе первого месяца совместной жизни между ним и убитой произошел конфликт. Погибшая приехала жить в Янино из Астраханской области.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ. Любовник задержан.

