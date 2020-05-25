Житель Янино на старте совместной жизни задушил подругу и бросил тело в подъезде. Труп вёз в тележке
Убийством завершился первый месяц совместной жизни молодой пары под Петербургом. Задушив возлюбленную, сожитель попытался скрыть следы преступления, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 мая, накануне в полицию поступило сообщение об убийстве на Оранжевой улице в поселке Янино. Полицейские отправились по указанному адресу, но дверь квартиры, где предположительно было совершено преступление, никто не открыл. При обходе подъезда в лифте был задержан ранее судимый по наркотической статье 26-летний мужчина, зарегистрированный в Луге.
Он признался, что днем ранее задушил 25-летнюю сожительницу, после чего решил «спрятать» тело в подъезде дома на соседней улице. Для этого он взял строительную тележку, погрузил в нее убитую возлюбленную и таким образом провез её несколько кварталов, затем поднялся на последний этаж 12-этажного здания, где оставил на лестничной площадке около мусоропровода. Все это происходило в период с четырех до шести часов дня.
По словам задержанного, на исходе первого месяца совместной жизни между ним и убитой произошел конфликт. Погибшая приехала жить в Янино из Астраханской области.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ. Любовник задержан.