В Госдуме прокомментировали возможность снижения пенсионного возраста из-за безработицы, вызванной пандемией

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что, несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема. Так он 23 мая прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение возможно, если ситуация на рынке труда станет критической из-за безработицы.



«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению, <…> потому что достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период», — сказал Нилов РИА Новости.

