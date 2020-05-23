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23.05.2020 17:55
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В Госдуме прокомментировали возможность снижения пенсионного возраста из-за безработицы, вызванной пандемией

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что, несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема. Так он 23 мая прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение возможно, если ситуация на рынке труда станет критической из-за безработицы.

«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению, <…> потому что достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период», — сказал Нилов РИА Новости.

Однако он не исключил введение мер поддержки для различных отраслей, усиление работы центров занятости, увеличение потенциала для переквалификации и так далее.

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Комментарии (5)

Чёрт Опасный
Капитализм не может существовать без безработицы.
lykov20
Решать это будет точно не Я. Нилов. Россия страна "ручного управления".
krasnonosov
Вы за них радостно всем хлевом голосуете последние 20 лет. Получите, распишитесь.
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