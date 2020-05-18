Мишустин назвал выплаты работающим с коронавирусом медикам «абсолютным приоритетом». Регионы должны устранить все нарушения до завтра

По его словам, «должно быть стыдно» тем, кто рассчитывает выплаты медикам по часам. Он призвал впредь отказаться от формулировок с двойным толкованием.

«Врачи, средний и младший медицинский персонал каждый день делают все возможное для своих пациентов. Многие из них несут серьезные риски, практически живут на работе, отдавая все свои силы, умение, чтобы помочь заболевшим коронавирусом людям. Именно поэтому выполнить обязательство перед ними — это абсолютный приоритет», — заявил 18 мая Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что в регионы было перечислено 22 миллиарда рублей, из которых должны быть обеспечены доплаты врачам за май. Глава кабинета министров считает «недопустимыми» задержки при выплате денег медперсоналу.

Мишустин подчеркнул, что президент Владимир Путин завтра проведет совещание по поводу выплат медикам, призвав регионы успеть разобраться с замечаниями.

Нерасторопность регионов при перечислении стимулирующих выплат медработникам ранее неоднократно критиковал президент Владимир Путин, который назвал задержки «канителью». 11 мая он отметил, что на тот момент выплаты за месяц не получили более половины медработников. На совещании 15 мая Путин прокомментировал ситуацию и в Петербурге. По его словам, выплаты медикам — это «личная ответственность руководителей регионов». Петербургским врачам уже выплачено почти полмиллиарда за работу с COVID-19. Прокуратура выявила нарушения при выплатах работающим с коронавирусом врачам уже в 10 регионах.