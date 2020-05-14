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14.05.2020 15:22
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Погодный кошмар продолжается. После майского снегопада юг Петербурга забросало льдом

Почти на пороге лета погода радует разнообразием жителей Петербурга. Пока в центре и на севере жмурятся на солнце, на юге наблюдают сначала снегопад, а потом град.

Фотографиями и видео осадков пользователи 14 мая делятся в соцсетях. Сначала снег, а потом бомбардировка мелкими кусочками льда разогнали по квартирам жителей Красносельского района. Судя по погодной карте «Яндекса», через южную часть города тучи проходят с полудня.

Кратковременный дождь возможен и на севере, где в обед было солнечно. Погреться под солнцем можно в центре — эту часть города тучи обойдут стороной.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Северной столице облачно с прояснениями, местами дожди и порывистый ветер. Жители юго-запада добавили в погодную картину снегопад, который прошёл утром. При этом во второй половине дня воздух прогрелся до 9,2 градуса тепла.

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Комментарии (2)

Александр Н
В такую погоду хоть не так жарко в обязательных перчатках на улице.
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