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13.05.2020 17:15
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Рейс из Петербурга в Уфу развернулся над Тихвином и «тревожно» летит в Пулково

Борт авиакомпании «Россия» вылетел из Петербурга в Уфу, но через 20 минут полета развернулся в обратную сторону. Он подал сигнал тревоги.

По данным «Фонтанки», командир рейса FV6413 доложил о разгерметизации салона ближе в пяти часам вечера 13 мая, когда борт находился над Тихвином. Серьезность в настоящий момент неизвестна. По данным Flightradar, сейчас Airbus A319 пролетает Тосно и готовится к посадке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Okmita
Что с самолетом-то??
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