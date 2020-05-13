Рейс из Петербурга в Уфу развернулся над Тихвином и «тревожно» летит в Пулково

Борт авиакомпании «Россия» вылетел из Петербурга в Уфу, но через 20 минут полета развернулся в обратную сторону. Он подал сигнал тревоги.



По данным «Фонтанки», командир рейса FV6413 доложил о разгерметизации салона ближе в пяти часам вечера 13 мая, когда борт находился над Тихвином. Серьезность в настоящий момент неизвестна. По данным Flightradar, сейчас Airbus A319 пролетает Тосно и готовится к посадке.

