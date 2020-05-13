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13.05.2020 16:30
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Путин со Сталиным пропали с мозаик главного храма вооружённых сил, да и Крым больше не «наш»

Изображения Иосифа Сталина и Владимира Путина исчезли с мозаик в главном храме Министерства обороны в подмосковном парке «Патриот». Изменения после резонансных обсуждений заметила журналистка «Открытых медиа» 13 мая.

С мозаики, посвящённой победе в Великой Отечественной войне, исчез портрет Сталина. Лицо вождя заменили на плакат «Водрузим над Берлином Знамя Победы», нарисованный в 1945 году художником Виктором Ивановым.

С полотна про присоединение Крыма к России в 2014 году бесследно пропали Путин и ряд высокопоставленных чиновников, теперь вместо главы государства — икона, вместо его подчинённых — священники. Кроме того, клишированный лозунг «Крым наш» заменили на более нейтральный — «Мы вместе».

Планы увековечить на галерее второго, служебного, этажа Путина и Сталина вызвали сильнейший резонанс. В итоге президент попросил повременить с изображением его на мозаике. Что до Сталина, то на его сторону встали даже некоторые священники.

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Комментарии (9)

Djnyana
Вандалы! )
Александр Богурдович
Это не переписывание истории - возвеличивать тирана, убийцу и самодержца? Удобно верить его же сказкам о себе. А потрудиться самому подумать о его страшной роли в судьбах миллионов?
260965961
Умора!)))
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