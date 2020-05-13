Путин со Сталиным пропали с мозаик главного храма вооружённых сил, да и Крым больше не «наш»
Изображения Иосифа Сталина и Владимира Путина исчезли с мозаик в главном храме Министерства обороны в подмосковном парке «Патриот». Изменения после резонансных обсуждений заметила журналистка «Открытых медиа» 13 мая.
С мозаики, посвящённой победе в Великой Отечественной войне, исчез портрет Сталина. Лицо вождя заменили на плакат «Водрузим над Берлином Знамя Победы», нарисованный в 1945 году художником Виктором Ивановым.
С полотна про присоединение Крыма к России в 2014 году бесследно пропали Путин и ряд высокопоставленных чиновников, теперь вместо главы государства — икона, вместо его подчинённых — священники. Кроме того, клишированный лозунг «Крым наш» заменили на более нейтральный — «Мы вместе».
Планы увековечить на галерее второго, служебного, этажа Путина и Сталина вызвали сильнейший резонанс. В итоге президент попросил повременить с изображением его на мозаике. Что до Сталина, то на его сторону встали даже некоторые священники.