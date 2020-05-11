Оставленный на ночь автомобиль оказался разбит в Адмиралтейском районе Петербурга. Но владелица транспорта переживает не за него, а за даму, которая упала на капот ранним утром, а затем пропала.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Татьяна 11 мая, её автомобиль Toyota Corolla оказался разбитым при неожиданных обстоятельствах. Около пяти утра 9 мая горожанку разбудил знакомый звук сигнализации. Транспорт был припаркован у дома 23/2 на Нарвском проспекте, и из окна квартиры хозяйка увидела свою машину с неким объектом на капоте. Приличное расстояние не позволило понять произошедшее. Через некоторое время появились двое человек, а капот снова оказался пуст. Уже днём Татьяна спустилась к автомобилю и увидела разбитое заднее стекло. Сочувствующий сосед подсказал, что машина стоит под камерой.