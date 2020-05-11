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11.05.2020 15:10
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«Может быть, её скрывают или увезли куда-то». На Нарвской девушка упала с высоты на «Тойоту» и исчезла

Оставленный на ночь автомобиль оказался разбит в Адмиралтейском районе Петербурга. Но владелица транспорта переживает не за него, а за даму, которая упала на капот ранним утром, а затем пропала.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Татьяна 11 мая, её автомобиль Toyota Corolla оказался разбитым при неожиданных обстоятельствах. Около пяти утра 9 мая горожанку разбудил знакомый звук сигнализации. Транспорт был припаркован у дома 23/2 на Нарвском проспекте, и из окна квартиры хозяйка увидела свою машину с неким объектом на капоте. Приличное расстояние не позволило понять произошедшее. Через некоторое время появились двое человек, а капот снова оказался пуст. Уже днём Татьяна спустилась к автомобилю и увидела разбитое заднее стекло. Сочувствующий сосед подсказал, что машина стоит под камерой.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

На следующий день Татьяна посмотрела снятые кадры, и оказалось, что на «Тойоту» упал человек. Девушка осталась жива, её в полубессознательном состоянии забрали двое мужчин. Татьяна передала эту историю и ролик участковому. «Участковый сказал, что в больницы информация о пострадавшей не поступала. Может быть, жизнь человека находится в опасности. Может быть, её скрывают или увезли куда-то, непонятно», — отметила горожанка. Ответ в полиции ей обещали дать в течение 10 дней.

автор видео читательница «Фонтанки» Татьяна

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Комментарии (7)

261277191
отличные у нас камеры
987543
ужас. похоть?
Киркор_Филиппов
Жуть какая-то, не видео, а триллер....
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