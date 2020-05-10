«Лента»: Сотруднице магазина на Уральской угрожают после отказа отпустить подозреваемую в краже покупательницу с детской коляской
Российская сеть гипермаркетов «Лента» заявила о травле и угрозах в отношении одного из сотрудников магазина на Уральской улице в Петербурге. Об этом в пресс-службе компании «Фонтанке» сообщили 10 мая.
Как уточнил представитель сети, работница торговой точки подверглась нападкам после того, как в социальной сети была опубликована история с задержанием покупательницы, которую заподозрили в краже товара.
По его словам, была проведена проверка, которая установила, что ранее задержанная уже пыталась пронести продукты мимо кассы на общую сумму 15 тысяч рублей. Каждый раз, утверждают в «Ленте», сотрудники магазина предпринимали все попытки, чтобы урегулировать конфликт без привлечения полиции. Однако женщина возвращалась, и все повторялось по новой.
«9 мая покупательница с детской коляской предприняла попытку покинуть магазин, не оплатив часть товара. В соответствии с инструкциями, сотрудники охранного предприятия, обслуживающего «Ленту», предложили покупательнице оплатить продукты. Получив отказ, сотрудники магазина вызвали полицию», — говорится в сообщении представителя «Ленты».
Он также добавили, что все сведения, полученные в ходе проверки, переданы в правоохранительные органы.
Свидетелем последнего задержания покупательницы с детской коляской, произошедшего накануне, стал активист Андрей Пивоваров, который представил свою версию описанных выше событий в Facebook.
Он пишет, что управляющей гипермаркета, которую позвали на место происшествия, предложили отпустить предполагаемую воровку взамен на оплату якобы украденного ею товара. Однако она, утверждает Пивоваров, отказалась пойти на такой компромисс. На него не пошли и полицейские, забрав женщину с детьми в отдел.