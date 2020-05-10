«Лента»: Сотруднице магазина на Уральской угрожают после отказа отпустить подозреваемую в краже покупательницу с детской коляской

Российская сеть гипермаркетов «Лента» заявила о травле и угрозах в отношении одного из сотрудников магазина на Уральской улице в Петербурге. Об этом в пресс-службе компании «Фонтанке» сообщили 10 мая.



Как уточнил представитель сети, работница торговой точки подверглась нападкам после того, как в социальной сети была опубликована история с задержанием покупательницы, которую заподозрили в краже товара.



По его словам, была проведена проверка, которая установила, что ранее задержанная уже пыталась пронести продукты мимо кассы на общую сумму 15 тысяч рублей. Каждый раз, утверждают в «Ленте», сотрудники магазина предпринимали все попытки, чтобы урегулировать конфликт без привлечения полиции. Однако женщина возвращалась, и все повторялось по новой.

