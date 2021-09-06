В «Ленте» на Петергофском похитители игрушек отбивались от охраны газовым баллончиком. Посетители выбегали на улицу

Скорую вызывали к ТК на Петергофском шоссе, 94, где охрана гипермаркета пыталась задержать двух воров.



Как сообщил «Фонтанке» очевидец Игорь 6 сентября, инцидент произошел в магазине 4 сентября около 20.00. По громкой связи администрация «Ленты» предупреждала, что во время задержания на выходе из гипермаркета был распылен газ.



«Народ кашлял и плакал. Некоторым стало плохо. По итогу как минимум 2х человек увезли на скорой, маленького мальчика с астмой и дедушку с сердцем», — уверял Игорь.



В пресс-службе «Ленты» нашему изданию уточнили, что в магазине на Петергофском в 19.52 в отделе кофе был замечен мужчина, который набирал большое количество кофе в сумку. За ним было установлено видеонаблюдение. Спустя некоторое время, данный мужчина оставил сумку с товаром недалеко от последней кассы и вышел без покупок. Далее он курсировал в районе предкассовой зоны и на улице, контролируя движение охраны. В 20.06 к сумке подошел другой мужчина, взял ее и вынес через кассу. На выходе из ТК, его задержали силами специалиста по видеонаблюдению и сотрудника частного охранного предприятия. В этот момент подбежал его сообщник (который набирал товар) и неожиданно распылил газ из баллончика в лицо специалиста по видеонаблюдению, после чего, бросив похищенное, злоумышленники скрылись. В сумке находился товар-кофе 11 упаковок, маски, игрушки на сумму 23 586 руб.

