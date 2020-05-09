Петербургская полиция ищет воров в костюмах строителей. Вынося валюту на 2,4 миллиона рублей, незнакомцы защитились от вируса

Воры в светоотражающих жилетах, строительных касках и медицинских масках скрылись с 1,3 миллиона рублей, 15 тысячами евро и 600 долларами в Новогорелово.



Как стало известно «Фонтанке» 9 мая, накануне посреди дня они практически бесшумно отжали металлическую дверь в квартире менеджера одной из петербургских фирм оптовой торговли и зашли внутрь.



На камерах видеонаблюдения полиция смогла разглядеть троих. В снаряжении они поднялись на 10 этаж дома на улице Современников, 3. С деньгами группа успела скрыться совсем незадолго до того, как около половины первого дня домой вернулся хозяин и поднял тревогу. Общую сумму ущерба он оценил больше чем в 2,4 миллиона рублей.

