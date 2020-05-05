Горевшая в Коммунаре фабрика ждет борт с оборудованием из Китая для запуска производства масок

«Мы и сейчас делаем шнуры для масок, и шьём их тоже, но пока вручную, силами швей. Сейчас ждём транспортный борт из Китая, на нём придёт оборудование для пошива. Числа двадцатого мая планируем запуститься. Маски будем реализовывать через крупных дистрибьютеров, затем они пойдут в сети», — рассказал интернет-изданию исполнительный директор фабрики нетканых материалов «Фанема» в Коммунаре Андрей Логачёв.

Транспортный борт с оборудованием из Китая для пошива медицинских масок ожидают владельцы горевшего предприятия в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 5 мая пишет 47news.

Он также привел некоторые подробности ночного пожара. По его словам, горел ангар, где хранились джутовые рулоны — материал-утеплитель, который, в частности, используется при строительстве деревянных домов. Огонь заметил оператор смены. На территории предприятия в тот момент находились около 40 сотрудников. Их оперативно вывели из помещений на улицу. Предварительно ущерб оценивается более чем в пять миллионов рублей. Среди возможных причин возгорания бизнесмен не исключил поджог.

Логачёв отметил, что расположенная на производстве техника не пострадала. Фабрика продолжает работу в штатном режиме.

Пожар на территории «Фанемы» произошел в ночь на 5 мая. Огонь охватил более тысячи квадратных метров, возгорание удалось локализовать силами дежурных смен трёх пожарно-спасательных частей. Пострадавших нет.

Как сказано на сайте предприятия, в этом месяце там планируют запустить пошив одноразовых медицинских масок.