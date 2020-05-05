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05.05.2020 18:10
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Петербуржцы игнорируют вирус на земле и на воде. Самоизоляция не помешала открытию купального сезона

Петербуржцы обрушивают индекс самоизоляции в городе под шелест волн. Солнечная погода на майских праздниках не только увлекла многих на дачные участки, но и выгнала на пляжи.

Фото: читательница «Фонтанки» Александра

«Фонтанка» показывает, как горожане открывают купальный сезон — на озерах и на Финском заливе.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

Напомним, индекс самоизоляции в Петербурге 5 мая составляет 2,8 и находится в красной зоне. Это означает, что на улицах находится много людей. Тому, чтобы остаться дома, не способствует солнечная погода — в Петербурге температура воздуха поднялась днем до 16 градусов.

Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (12)

260661901
Естественный отбор еще никто не отменял
kerkir
Хуже нет, чем заявить о наказании за нарушения и не реализовать этого. Или реализовывать избирательно.
Такое приводит к неуважению к власти и пофигизму.
Или уж сняли бы ограничения или жёстко бы привлекали к ответственности.
kuk-vasyusha
Одна из актуальных задач внутриполитического блока сегодня - выдержать баланс между рейтингом власти и внедрением мер Новой Нормальности.
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