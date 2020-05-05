Петербуржцы игнорируют вирус на земле и на воде. Самоизоляция не помешала открытию купального сезона
Петербуржцы обрушивают индекс самоизоляции в городе под шелест волн. Солнечная погода на майских праздниках не только увлекла многих на дачные участки, но и выгнала на пляжи.
«Фонтанка» показывает, как горожане открывают купальный сезон — на озерах и на Финском заливе.
Напомним, индекс самоизоляции в Петербурге 5 мая составляет 2,8 и находится в красной зоне. Это означает, что на улицах находится много людей. Тому, чтобы остаться дома, не способствует солнечная погода — в Петербурге температура воздуха поднялась днем до 16 градусов.
Читатель «Фонтанки»