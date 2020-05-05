Под Петербургом масштабно горела фабрика медицинских масок. Огонь охватил более 1000 квадратов
Масштабный пожар тушили в Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на 5 мая. Загорелась фабрика нетканых материалов, которая анонсировала запуск линии одноразовых масок.
Как сообщают в областном МЧС, информация о возгорании на Антропшинской улице в городе Коммунар поступила на пульт дежурного в половине двенадцатого ночи. Огонь разгорелся на территории фабричного производства. Локализовать его удалось спустя час на площади в 1 100 квадратных метров.
В 00:52 силами дежурных смен трёх пожарно-спасательных частей возгорание полностью потушили.
«Информации о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района», - уточнили в МЧС.
На Антропшинской улице находится фабрика «Фанема». Предприятие создано в 1963 году, занимает территорию в 52 тысячи квадратных метров. В его структуре двенадцать производственных линий, в штате порядка двухсот сотрудников. Как сказано на сайте, в мае «Фанема» собиралась запускать пошив одноразовых медицинских масок.