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05.05.2020 02:38
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Под Петербургом масштабно горела фабрика медицинских масок. Огонь охватил более 1000 квадратов

Масштабный пожар тушили в Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на 5 мая. Загорелась фабрика нетканых материалов, которая анонсировала запуск линии одноразовых масок.

Как сообщают в областном МЧС, информация о возгорании на Антропшинской улице в городе Коммунар поступила на пульт дежурного в половине двенадцатого ночи. Огонь разгорелся на территории фабричного производства. Локализовать его удалось спустя час на площади в 1 100 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

В 00:52 силами дежурных смен трёх пожарно-спасательных частей возгорание полностью потушили.

«Информации о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района», - уточнили в МЧС.

На Антропшинской улице находится фабрика «Фанема». Предприятие создано в 1963 году, занимает территорию в 52 тысячи квадратных метров. В его структуре двенадцать производственных линий, в штате порядка двухсот сотрудников. Как сказано на сайте, в мае «Фанема» собиралась запускать пошив одноразовых медицинских масок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

260683881
И что там было плохого такого в 90-х,расскажи нам,а то мы там не жили совсем не знаем.
OldObyvatel
Боюсь спросить. А в гей-Европе тоже... фабрики масок горят?
Да и есть ли эта Европа?
Нам обещали этот дивный новый мир будущего без стариков, Европы и Америки.
Что, опять надули?
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