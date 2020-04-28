Ломбарды, рюмочные, салоны красоты. За месяц нерабочих дней в Петербурге на нарушениях попались почти 700 предприятий потребительского рынка

Районные администрации Петербурга вместе с полицией и Роспотребнадзором с 28 марта по 28 апреля проверили 45,5 тысячи объектов потребительского рынка, 1,5% из них нарушали установленные запреты и ограничения на работу.

Как рассказали в Смольном 28 апреля, проверяющие закрывали магазины, которые не торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, кафе и рестораны, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, станции технического обслуживания автотранспорта, компьютерные клубы и кальянные. Где-то, как ранее сообщали в объединённой пресс-службе судов города, обнаруживали посетителей, где-то предприниматели лишь прикрывались товарами первой необходимости.