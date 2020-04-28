Ломбарды, рюмочные, салоны красоты. За месяц нерабочих дней в Петербурге на нарушениях попались почти 700 предприятий потребительского рынка
Районные администрации Петербурга вместе с полицией и Роспотребнадзором с 28 марта по 28 апреля проверили 45,5 тысячи объектов потребительского рынка, 1,5% из них нарушали установленные запреты и ограничения на работу.
Как рассказали в Смольном 28 апреля, проверяющие закрывали магазины, которые не торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, кафе и рестораны, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, станции технического обслуживания автотранспорта, компьютерные клубы и кальянные. Где-то, как ранее сообщали в объединённой пресс-службе судов города, обнаруживали посетителей, где-то предприниматели лишь прикрывались товарами первой необходимости.
Всего за месяц выявили 695 нарушителей. Многим из них хватило разъяснительной работы, но рецидивистов пришлось наказывать. Тем, кто в добровольном порядке не закрылся, были выданы уведомления о необходимости прекратить незаконную деятельность. Роспотребнадзор выписывал протоколы по ст. 6.3. КоАП, за нарушение которой юрлицу грозит штраф от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.