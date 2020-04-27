Главный санитарный врач Петербурга изменила свое предписание, согласно которому умерших от COVID-19 нужно было хоронить только в цинковых гробах. Таким образом, город на Неве больше не выделяется самыми жесткими требованиями среди регионов России.

О корректировке предписания от 30 марта № 78-00-09/27-0730-2020 «О проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» «Фонтанке» 27 апреля сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Документ подписан санврачом Натальей Башкетовой в минувшую пятницу, 24-го числа. В нем говорится:

«Обеспечить направление трупов, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), на погребение в плотно закрытых гробах непосредственно из патолого-анатомического отделения либо их кремацию».



Предписание Роспотребнадзора Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

В материале «Фонтанки» от 27 апреля «Зачем Петербург предохраняется от коронавируса цинком» приводится анализ санитарно-эпидемиологических нормативов и рекомендаций, согласно которому обязательное указание хоронить покойников с COVID-19 в дорогостоящем цинке — чрезмерно.

По состоянию на 16.00 понедельника, 27 апреля, новые вводные не донесены до фактического исполнителя — коммерческих ритуальных агентств. Позиционирующая себя государственной «Единая городская служба ритуальных услуг» (8-812-389-27-60) по-прежнему сообщает, что хоронить умерших от коронавируса можно только в цинковом гробу, и заботливо соединяет с ритуальным агентом, который предлагает купить либо металлический ящик за 14 тысяч рублей, либо более презентабельный с деревянной обивкой и цинковым вкладышем гроб, но уже за 25 тысяч. Попытки узнать о внесенных изменениях разбились о категоричное — только цинк, цены на сайте.

«Фонтанка» сообщила о данной коллизии пресс-службе Смольного, там обратили внимание, что не могут оказывать влияние на частников и что в городе существует только два специализированных государственных предприятия: ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» и ГУП «Ритуальные услуги». Оба расположены на 1-й Советской, 8. Здесь же, по идее, должны рассказать, как похоронить умершего от COVID-19 за госсчет.

