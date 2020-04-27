Петербург освобожден от цинка. Главный санврач изменила свое предписание о гробах
Главный санитарный врач Петербурга изменила свое предписание, согласно которому умерших от COVID-19 нужно было хоронить только в цинковых гробах. Таким образом, город на Неве больше не выделяется самыми жесткими требованиями среди регионов России.
О корректировке предписания от 30 марта № 78-00-09/27-0730-2020 «О проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» «Фонтанке» 27 апреля сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Документ подписан санврачом Натальей Башкетовой в минувшую пятницу, 24-го числа. В нем говорится:
«Обеспечить направление трупов, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), на погребение в плотно закрытых гробах непосредственно из патолого-анатомического отделения либо их кремацию».
В материале «Фонтанки» от 27 апреля «Зачем Петербург предохраняется от коронавируса цинком» приводится анализ санитарно-эпидемиологических нормативов и рекомендаций, согласно которому обязательное указание хоронить покойников с COVID-19 в дорогостоящем цинке — чрезмерно.
По состоянию на 16.00 понедельника, 27 апреля, новые вводные не донесены до фактического исполнителя — коммерческих ритуальных агентств. Позиционирующая себя государственной «Единая городская служба ритуальных услуг» (8-812-389-27-60) по-прежнему сообщает, что хоронить умерших от коронавируса можно только в цинковом гробу, и заботливо соединяет с ритуальным агентом, который предлагает купить либо металлический ящик за 14 тысяч рублей, либо более презентабельный с деревянной обивкой и цинковым вкладышем гроб, но уже за 25 тысяч. Попытки узнать о внесенных изменениях разбились о категоричное — только цинк, цены на сайте.
«Фонтанка» сообщила о данной коллизии пресс-службе Смольного, там обратили внимание, что не могут оказывать влияние на частников и что в городе существует только два специализированных государственных предприятия: ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» и ГУП «Ритуальные услуги». Оба расположены на 1-й Советской, 8. Здесь же, по идее, должны рассказать, как похоронить умершего от COVID-19 за госсчет.
По состоянию на 18.00 обновленные рекомендации вывешены только на сайте подведомственной комитету по промышленности «Специализированной службы Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» http://www.svpd-spb.ru/. В новом алгоритме прописаны деревянные гробы. Дозвониться до городских специализированных служб, впрочем, невозможно — автоответчик предлагает писать письма. На обращение «Фонтанки» ответа пока нет. На сайте ГУП «Ритуальные услуги» висит устаревший порядок обращения с телами умерших от COVID-19. Зато мимикрирующие под госслужбу частники откликаются на звонок с первого гудка.
«Фонтанка» обращает внимание, что с 24 апреля в Петербурге установлены следующие правила «по оформлению погребения умерших в случаях подозрения на инфицирование COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019»:
— в равной степени возможны и кремация, и захоронение;
— цинковый гроб не нужен, хоронить разрешено в деревянном, плотно закрытом гробу.
Если кто-то из горожан сталкивается с ситуацией, которая отличается от этого алгоритма, просим обращаться по адресу: mail@fontanka.ru или по телефону +7-911-024-42-45.