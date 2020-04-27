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27.04.2020 14:51
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При въезде на дамбу сужают внешнее кольцо КАД

На КАД в районе развязки с Приморским шоссе вводятся ограничения движения с 27 апреля по 2 мая.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с устранением колейности на 141–142-м километрах внешнего кольца перекрывают одну полосу движения. Всего там две полосы. На второй скорость ограничивают до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы там проводит ООО СПК «Зелёный город». Водителей предупредят с помощью сообщений на табло и знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Напомним, что на севере КАД до 1 июля закрыт участок внутреннего кольца с 10-го по 25-й километр — между ЗСД и проспектом Энгельса. Поток перепускают по внешнему кольцу. До 8 мая сужен участок внешнего кольца у развязки с Пискарёвским проспектом.

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