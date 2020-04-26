Крупные российские банки предложили сотрудникам пожить на работе

Крупные российские банки переводят часть сотрудников на работу с проживанием в офисе. Согласившиеся на это люди получат повышенную зарплату или бонусы, сообщает 26 апреля РБК.

В Совкомбанке на такой режим уже перешли около десяти сотрудников, это было необходимо для обеспечения бесперебойности и надежности операций. Как рассказал первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский, самые важные специалисты, которые отвечают за ежедневные расчеты, полностью изолированы в банках до окончания пандемии.