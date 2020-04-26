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26.04.2020 13:25
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Крупные российские банки предложили сотрудникам пожить на работе

Крупные российские банки переводят часть сотрудников на работу с проживанием в офисе. Согласившиеся на это люди получат повышенную зарплату или бонусы, сообщает 26 апреля РБК.

В Совкомбанке на такой режим уже перешли около десяти сотрудников, это было необходимо для обеспечения бесперебойности и надежности операций. Как рассказал первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский, самые важные специалисты, которые отвечают за ежедневные расчеты, полностью изолированы в банках до окончания пандемии.

Банк «Зенит» подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/7, но пока его не реализовал. По словам первого зампреда правления Константина Рыбакова, в организации уже закупили необходимые для проживания вещи и продукты питания, обеспечено медицинское сопровождение, а с сотрудниками проведены инструктаж и консультации. Сотрудники, которые согласились на изоляцию в офисе, сдали анализ на коронавирус.

ВТБ, Тинькофф банк, Росбанк, Райффайзенбанк и другие пока перевели большую часть сотрудников на удаленную работу.

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Комментарии (11)

igoruha
До окончания пандемиии ))) Это до когда ? До осени ?)) Это тест на раба. Если раб , то согласишься .
Xodok1812
Так скоро до предложений работать 24/365 за еду дойдёт.
Jot
Предложение, от которого нельзя отказаться без риска потерять работу.
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