Крупные российские банки предложили сотрудникам пожить на работе

Крупные российские банки переводят часть сотрудников на работу с проживанием в офисе. Согласившиеся на это люди получат повышенную зарплату или бонусы, сообщает 26 апреля РБК.
В Совкомбанке на такой режим уже перешли около десяти сотрудников, это было необходимо для обеспечения бесперебойности и надежности операций. Как рассказал первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский, самые важные специалисты, которые отвечают за ежедневные расчеты, полностью изолированы в банках до окончания пандемии.
Банк «Зенит» подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/7, но пока его не реализовал. По словам первого зампреда правления Константина Рыбакова, в организации уже закупили необходимые для проживания вещи и продукты питания, обеспечено медицинское сопровождение, а с сотрудниками проведены инструктаж и консультации. Сотрудники, которые согласились на изоляцию в офисе, сдали анализ на коронавирус.
ВТБ, Тинькофф банк, Росбанк, Райффайзенбанк и другие пока перевели большую часть сотрудников на удаленную работу.