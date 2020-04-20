Глава ФМБА заявила, что РФ до мая выйдет на "плато" заболеваемости коронавирусом

"Мы недалеко от пика. Аналитики ФМБА считают, что до мая мы точно будем на плато, конец этой - начало следующей недели. Сколько времени пробудем на нем (плато) - трудно сказать. Потом нам придется столь же долго спускаться", - сказала Скворцова в эфире программы "Познер" на Первом канале, пишет Интерфакс.

Глава Федералього мебико-биологического агентства ФМБА России Вероника Скворцова заявила, что страна в конце этой - начале следующей недели выйдет на плато заболеваемости коронавирусом, заявила .

Скворцова подчеркнула, что "число тяжелых форм (коронавируса) остановилось, оно больше не растет, а общий прирост есть". "Это свидетельствует о том, что процесс тот же, а выявляемость улучшилась, выявляем бессимптомные формы, число максимально приближенное к реальному", - сказала глава ФМБА.

Тяжелых форм коронавируса, по словам Скворцовой, - 20%, а реанимационных - всего 5%. "Это дает возможность помочь каждому так, как нужно помочь", - подчеркнула она.



Отвечая на вопрос о том, можно ли верить официальной статистике, Скворцова сказала: "Быть уверенной в абсолютной правде невозможно. Но число смертей от внебольничных пневмоний, вирусных инфекций подсчитывается. Смерть скрыть невозможно и перекодировать ее другим образом тоже невозможно, поэтому даже понимая распределение тяжелых случаев по регионам, можем досчитывать, какое количество в принципе этих случаев расчетно".



По даннма на утро 20 апреля в РФ коронавирус выявлен у 47 121 жителя страны, 405 человек умерли.