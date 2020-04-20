На Выборгской стороне 20 апреля водитель легковой машины на полупустой дороге то ли не заметил, то ли проигнорировал трамвай.

Фотографии и видео аварии на пересечении Лесного и 1-го Муринского проспектов демонстрирует паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, как «Мерседес» выехал перед трамваем и, получив «пинок» сзади, «клюнул» стоящий перед ним автомобиль.