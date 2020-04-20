Поворачивая, помни про трамвай: видео с Лесного показывает типичную ошибку водителя
На Выборгской стороне 20 апреля водитель легковой машины на полупустой дороге то ли не заметил, то ли проигнорировал трамвай.
Фотографии и видео аварии на пересечении Лесного и 1-го Муринского проспектов демонстрирует паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, как «Мерседес» выехал перед трамваем и, получив «пинок» сзади, «клюнул» стоящий перед ним автомобиль.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», ДТП произошло в 12:38. Трамвай 48-го маршрута двигался прямо, а водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, начал совершать поворот налево и не убедился в том, что по путям движется состав. У тяжёлого трамвая длинный тормозной путь, избежать столкновения он не смог. В ДТП никто не пострадал. Задержка в движении электротранспорта составила 20 минут: в 12:58 трамваи пошли.
На этом перекрёстке водители, едущие по 1-му Муринскому, часто уходят налево на Лесной не только с трамвайных путей и со второго ряда, но и с первого, отмечают автомобилисты.