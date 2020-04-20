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20.04.2020 15:33
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Поворачивая, помни про трамвай: видео с Лесного показывает типичную ошибку водителя

На Выборгской стороне 20 апреля водитель легковой машины на полупустой дороге то ли не заметил, то ли проигнорировал трамвай.

Фотографии и видео аварии на пересечении Лесного и 1-го Муринского проспектов демонстрирует паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, как «Мерседес» выехал перед трамваем и, получив «пинок» сзади, «клюнул» стоящий перед ним автомобиль.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», ДТП произошло в 12:38. Трамвай 48-го маршрута двигался прямо, а водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, начал совершать поворот налево и не убедился в том, что по путям движется состав. У тяжёлого трамвая длинный тормозной путь, избежать столкновения он не смог. В ДТП никто не пострадал. Задержка в движении электротранспорта составила 20 минут: в 12:58 трамваи пошли.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На этом перекрёстке водители, едущие по 1-му Муринскому, часто уходят налево на Лесной не только с трамвайных путей и со второго ряда, но и с первого, отмечают автомобилисты.

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Комментарии (11)

260764931
Если у трамвая проблемы с тормозным путём то пусть ездит по оживлённым перекрёсткам с минимальной скоростью. Вот кто виноват в том , что он оказывается затормозить не может?
Вот то что я вижу - мерс выехал на перекрёсток не предусмотрев, что движение через него может притормозиться и он может помешать трамваю, затем сзади подъехал трамвай и почти без торможения впилил ему. Ну иии ??? Неожиданным выездом для трамвая это не было, расстояние вполне достаточное для торможения...
Paganel
Да сплошь и рядом при левом повороте встают на рельсы. Есть трамвай сзади или нет - побоку. Мне туда, а на всех остальных - покласть. Но в правилах (насколько помню) не прописан запрет поворота налево с попутных рельсов. Если только сплошную нарисовать до перекрестка.
260981101
На перекрёстках бывают места без напряжения на контактном проводе, там трамвай затормозить не может. И да, достали там поворачивальщики со второго ряда. Кому надо за чужой счет поменять правое крыло - едте там прямо по трамвайным рельсам.
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