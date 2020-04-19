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19.04.2020 16:55
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Чемпионат РПЛ может продолжиться в середине июня, но без зрителей

Российская премьер-лига (РПЛ) рассказала о планах на возобновление чемпионата. Как сообщили на официальном сайте РПЛ в воскресенье, 19 апреля, сезон планируется продолжить в любую из недель с середины июня по середину июля. Точная дата зависит от ситуации с распространением коронавируса.

При этом в Лиге отметили, что объявленная ранее дата, до которой приостановлен сезон (31 мая), не окончательная и «может быть пересмотрена в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти».

Кроме того, рассматривается вариант, при котором оставшиеся туры могут быть доиграны без зрителей.

«Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, что чемпионат РПЛ был приостановлен после 22 тура. «Зенит» лидирует с 50 очками. На втором месте идет «Локомотив», на третьем — «Краснодар» (по 41 очку).

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Комментарии (1)

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