Чемпионат РПЛ может продолжиться в середине июня, но без зрителей
Российская премьер-лига (РПЛ) рассказала о планах на возобновление чемпионата. Как сообщили на официальном сайте РПЛ в воскресенье, 19 апреля, сезон планируется продолжить в любую из недель с середины июня по середину июля. Точная дата зависит от ситуации с распространением коронавируса.
При этом в Лиге отметили, что объявленная ранее дата, до которой приостановлен сезон (31 мая), не окончательная и «может быть пересмотрена в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти».
Кроме того, рассматривается вариант, при котором оставшиеся туры могут быть доиграны без зрителей.
«Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — говорится в заявлении РПЛ.
Напомним, что чемпионат РПЛ был приостановлен после 22 тура. «Зенит» лидирует с 50 очками. На втором месте идет «Локомотив», на третьем — «Краснодар» (по 41 очку).