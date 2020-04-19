Чемпионат РПЛ может продолжиться в середине июня, но без зрителей

Российская премьер-лига (РПЛ) рассказала о планах на возобновление чемпионата. Как сообщили на официальном сайте РПЛ в воскресенье, 19 апреля, сезон планируется продолжить в любую из недель с середины июня по середину июля. Точная дата зависит от ситуации с распространением коронавируса.



При этом в Лиге отметили, что объявленная ранее дата, до которой приостановлен сезон (31 мая), не окончательная и «может быть пересмотрена в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти».