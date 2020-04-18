«Произошло много странных вещей». Трамп заявил о расследовании версий происхождения коронавируса

США занялись расследованием природы появления коронавируса COVID-19, Дональд Трамп не верит, что по количеству смертей Штаты на первом месте в мире. Он считает, что Китай занижает реальные цифры.



«Мы следим за этим, возможно, это имеет смысл. Произошло много странных вещей, многие это расследуют, и мы намерены выяснить. Вирус пришёл из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло» — так ответил лидер США на вопрос о версии разработки коронавируса в лаборатории китайского Уханя.

