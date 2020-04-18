FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 10:15
7
Печать

«Произошло много странных вещей». Трамп заявил о расследовании версий происхождения коронавируса

США занялись расследованием природы появления коронавируса COVID-19, Дональд Трамп не верит, что по количеству смертей Штаты на первом месте в мире. Он считает, что Китай занижает реальные цифры.

«Мы следим за этим, возможно, это имеет смысл. Произошло много странных вещей, многие это расследуют, и мы намерены выяснить. Вирус пришёл из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло» — так ответил лидер США на вопрос о версии разработки коронавируса в лаборатории китайского Уханя.

На брифинге в Белом доме также выступил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он не стал поддерживать версию об искусственном происхождении коронавируса. «Мутации, которые потребовались для того, чтобы получить тот вирус, который мы имеем сейчас, полностью соответствуют передаче от животного к человеку»,— объяснил Фаучи.

Ранее телеканал Fox News сообщил о «нулевом пациенте» из лаборатории Уханя, с которого якобы и началось заражение. Китай назвал эту версию ничем не обоснованной.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Pilat
Произошло много странный вещей - сказал Трамп. - ночью. я видел Хиллари, которая ходила по коридорам Белого Дома и громко звала какого то Билла....а из Овального кабинета, слышался мужской голос повторявший одну и ту же фразу - Моника! Ну еще чуть чуть! Моника!

Вот что вирус животворящий делает!
Nationalverrater_2
Феодальный Концлагерь красных мандаринов накосячил , наврал всему миру и весь мир , пуская слюни восхищения от типа этого "порядка" - поверил их вранью.
Djnyana
А ведь Трамп, по сути, ничего и не сказал, но.. - уже все знают, что "эти гадкие" американцы, найдут(!) и накажут(!) Плохого Парня! )
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний