«Произошло много странных вещей». Трамп заявил о расследовании версий происхождения коронавируса
США занялись расследованием природы появления коронавируса COVID-19, Дональд Трамп не верит, что по количеству смертей Штаты на первом месте в мире. Он считает, что Китай занижает реальные цифры.
«Мы следим за этим, возможно, это имеет смысл. Произошло много странных вещей, многие это расследуют, и мы намерены выяснить. Вирус пришёл из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло» — так ответил лидер США на вопрос о версии разработки коронавируса в лаборатории китайского Уханя.
На брифинге в Белом доме также выступил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он не стал поддерживать версию об искусственном происхождении коронавируса. «Мутации, которые потребовались для того, чтобы получить тот вирус, который мы имеем сейчас, полностью соответствуют передаче от животного к человеку»,— объяснил Фаучи.
Ранее телеканал Fox News сообщил о «нулевом пациенте» из лаборатории Уханя, с которого якобы и началось заражение. Китай назвал эту версию ничем не обоснованной.