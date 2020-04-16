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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 08:46
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Fox News утверждает, что «нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией был сотрудником лаборатории в Ухане

«Нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией COVID-19 якобы работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, который стал эпицентром вспышки неизвестной ранее пневмонии. Об этом 16 апреля заявил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники, знакомые «с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы».

Собеседники телеканала утверждают, что сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей. При этом, по их словам, биологическое оружие лаборатория не разрабатывала, а должна была продемонстрировать «выдающиеся успехи китайских вирусологов».

Один из источников Fox News обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик в истории».

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.

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Комментарии (3)

srg000
Когда схлынет эта зараза, начнутся разборки с судебными исками. Тогда и узнаем много интересного. Но от этого будет не легче...
Вася Пупкинд
FoxNews - так себе источник, конечно.
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