Fox News утверждает, что «нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией был сотрудником лаборатории в Ухане

«Нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией COVID-19 якобы работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, который стал эпицентром вспышки неизвестной ранее пневмонии. Об этом 16 апреля заявил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники, знакомые «с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы».



Собеседники телеканала утверждают, что сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей. При этом, по их словам, биологическое оружие лаборатория не разрабатывала, а должна была продемонстрировать «выдающиеся успехи китайских вирусологов».

