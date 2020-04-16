Fox News утверждает, что «нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией был сотрудником лаборатории в Ухане
«Нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией COVID-19 якобы работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, который стал эпицентром вспышки неизвестной ранее пневмонии. Об этом 16 апреля заявил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники, знакомые «с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы».
Собеседники телеканала утверждают, что сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей. При этом, по их словам, биологическое оружие лаборатория не разрабатывала, а должна была продемонстрировать «выдающиеся успехи китайских вирусологов».
Один из источников Fox News обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик в истории».
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.