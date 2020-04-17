Вся береговая линия в Курортном районе попала под «коронавирусный» запрет. Районные власти по-своему трактуют постановление Беглова
На пляжах в Курортном районе Петербурга 17 апреля таблички «к посещению не рекомендуется» меняют на «запрещено». Собирающиеся там на отдых горожане вынудили районную администрацию присмотреться к «коронавирусному» постановлению Беглова.
За сменой предупреждающих табличек наблюдал читатель «Фонтанки» Семен у входа на пляж «Ласковый» в поселке Солнечное. До сих пор на береговой линии Финского залива на севере Петербурга сообщалось лишь о том, что собираться там не рекомендовано, на что горожане обращали мало внимания и прогуливались с детьми и собаками вдоль побережья.
Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Курортного района, на совещании было принято решение ввести запрет с последующей за ним вероятностью получить штраф. Судя по предупреждающему знаку, наказывать нарушителей планируется на основе принятых 8 апреля Законодательным собранием Петербурга поправок в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». По нему на сумму до 4 тысяч рублей могут оштрафовать тех, кто не подчиняется требованиям из «коронавирусного» постановления губернатора. Закон вступает в силу 18 апреля.
В частности, в постановлении есть запрет на посещение парков и садов, но из конкретного перечня, в который пляжи не входят. Остальные городские зоны уличного отдыха было велено закрыть на просушку. Как раз подготовкой пляжа к сезону объяснили запрет выхода на пляжи Курортного района, которых там больше десятка. На остальную береговую линию выходить тоже нельзя, но запрет уже иной — Александр Беглов в конце марта подписал постановление «Об установлении на территории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима», согласно которому выходить в лесопарковую зону, к которой относится и берег залива, нельзя с 30 марта по 1 мая.
Как уточнили в администрации Приморского района, где на территории поселка Лисий Нос также есть городской пляж, там выход на берег пока не запрещен, нельзя находиться только на детской и спортивной площадках.
В настоящее время нарушителей запрета гулять по паркам и скверам штрафуют по федеральному КоАПу. Беглов дал полномочия применять статью 20.6.1 чиновникам из трех комитетов — законности и правопорядка, по контролю за имуществом и промышленной политики. Первые уже проводят рейды, за полдня в двух парках они выписали больше 30 протоколов.