За сменой предупреждающих табличек наблюдал читатель «Фонтанки» Семен у входа на пляж «Ласковый» в поселке Солнечное. До сих пор на береговой линии Финского залива на севере Петербурга сообщалось лишь о том, что собираться там не рекомендовано, на что горожане обращали мало внимания и прогуливались с детьми и собаками вдоль побережья.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Курортного района, на совещании было принято решение ввести запрет с последующей за ним вероятностью получить штраф. Судя по предупреждающему знаку, наказывать нарушителей планируется на основе принятых 8 апреля Законодательным собранием Петербурга поправок в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». По нему на сумму до 4 тысяч рублей могут оштрафовать тех, кто не подчиняется требованиям из «коронавирусного» постановления губернатора. Закон вступает в силу 18 апреля.



В частности, в постановлении есть запрет на посещение парков и садов, но из конкретного перечня, в который пляжи не входят. Остальные городские зоны уличного отдыха было велено закрыть на просушку. Как раз подготовкой пляжа к сезону объяснили запрет выхода на пляжи Курортного района, которых там больше десятка. На остальную береговую линию выходить тоже нельзя, но запрет уже иной — Александр Беглов в конце марта подписал постановление «Об установлении на территории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима», согласно которому выходить в лесопарковую зону, к которой относится и берег залива, нельзя с 30 марта по 1 мая.

