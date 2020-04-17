В Петербурге директору и продавцу «Магнита» пришлось отбивать продукты у покупателя. Из «Ароматного мира» вино выносили тихо
Продовольственные магазины, которых не коснулись коронавирусные ограничения, подвергаются нападениям в Петербурге. Товары на полках искушают сильнее, чем содержимое кассы.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 апреля, накануне стычка из-за продуктов случилась в «Магните» на улице Харченко. Посетитель зашёл в магазин около половины пятого вечера, приценился к ассортименту, взял приглянувшееся и направился мимо кассы.
В погоню бросились директор и одна из сотрудниц. Молодые женщины метров через пятьсот нагнали преступника и задержали, несмотря на его сопротивление. Досталось 26-летней продавщице. Решившему сэкономить на продуктах 36 лет, он не работает, живёт на Лесном, но уже обживается в изоляторе. Возбуждено дело о грабеже.
Через несколько часов заявление о краже получила полиция Калининского района. Недостачу заметил менеджер «Ароматного мира» на Бутлерова. Просмотрев записи с камер, увидел, как девушка в красной кепке прячет под полы чёрного пальто бутылку вина за 12 тысяч. При этом выглядела она так, что на кассе едва ли смогла бы купить желаемое без паспорта. Девушку ищут.
На Васильевском острове любителей бесплатного алкоголя нашли менее чем за сутки. 15 апреля полицейские задержали двоих нигде не трудоустроенных 23 и 28 лет. По версии следствия, накануне они с боем отобрали две бутылки вина у руководителя группы экономической безопасности частной организации в супермаркете. Ущерб не дотянул до 600 рублей.