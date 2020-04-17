В Петербурге директору и продавцу «Магнита» пришлось отбивать продукты у покупателя. Из «Ароматного мира» вино выносили тихо

Продовольственные магазины, которых не коснулись коронавирусные ограничения, подвергаются нападениям в Петербурге. Товары на полках искушают сильнее, чем содержимое кассы.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 апреля, накануне стычка из-за продуктов случилась в «Магните» на улице Харченко. Посетитель зашёл в магазин около половины пятого вечера, приценился к ассортименту, взял приглянувшееся и направился мимо кассы.



В погоню бросились директор и одна из сотрудниц. Молодые женщины метров через пятьсот нагнали преступника и задержали, несмотря на его сопротивление. Досталось 26-летней продавщице. Решившему сэкономить на продуктах 36 лет, он не работает, живёт на Лесном, но уже обживается в изоляторе. Возбуждено дело о грабеже.

