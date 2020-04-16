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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 18:05
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Роструд предлагает наказывать руководство больниц, где медики заразились коронавирусом

Случаи заражения медицинских работников новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) во время исполнения ими трудовых обязанностей могут быть приравнены к производственной травме или профессиональному заболеванию, а руководству грозит привлечение к административной ответственности. Об этом 16 апреля сообщает «Новая газета» со ссылкой на письмо главы Роструда Михаила Иванкова в Фонд социального страхования (ФСС) России.

По мнению Иванкова, каждый случай инфицирования COVID-19 медработников должен расследоваться отдельно, как того требует постановление правительства № 967: со специальной комиссией, которая изучит все обстоятельства, в том числе был ли обеспечен сотрудник больницы необходимыми средствами защиты. Составляется специальный акт, его утверждает главный санитарный врач РФ. Когда медико-социальная экспертиза подтверждает такое «профзаболевание», заразившемуся коронавирусом предоставляются социальные выплаты и компенсации, размер которых зависит от его заработка и процента утраты трудоспособности.

В отношении руководства в таком случае будут применяться санкции: по ст. 5.27 КоАП должностным лицам назначается штраф от одной до пяти тысяч рублей, юридическим — от 30 до 50 тысяч рублей.

В России зарегистрировано около 25 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Точное число заболевших медиков неизвестно. Одним из первых 31 марта о положительном результате теста на COVID-19 рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Накануне сообщалось, что он выздоровел и вернулся к работе с пациентами.

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Комментарии (5)

alexber2
правильно
Lll555
А остальных работодателей это не касается?
155296642
Если виноват руководитель надо наказывать.
К примеру всем известна Ирина Санникова, внештатный эпидемиолог из Ставрополя. Её вроде как уволили. Но она и не была в штате.

А если он ни сном ни духом? Человек мог общаться с приехавшим из-за границы. Тот мог не сообщить о приезде из-за границы. А мог здать тест и получить отрицательный ответ.
Предлагаю наказывать сотрудников погранслужбы, не сообщивших в роспотребнадзор (и эпиднадзор) о приехавших из-за границы людях. Предлагаю наказывать роспотребнадзор, не сообщивший в больницы о приехавших из-за границы сотрудниках. И тех, кто не дал этим соответствующие указания.
А кто дал указание приехавших из-за границы граждан, после измерения температуры и подписания страшилок распускать по домам или куда хотят?
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