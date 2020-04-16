Роструд предлагает наказывать руководство больниц, где медики заразились коронавирусом

Случаи заражения медицинских работников новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) во время исполнения ими трудовых обязанностей могут быть приравнены к производственной травме или профессиональному заболеванию, а руководству грозит привлечение к административной ответственности. Об этом 16 апреля сообщает «Новая газета» со ссылкой на письмо главы Роструда Михаила Иванкова в Фонд социального страхования (ФСС) России.

По мнению Иванкова, каждый случай инфицирования COVID-19 медработников должен расследоваться отдельно, как того требует постановление правительства № 967: со специальной комиссией, которая изучит все обстоятельства, в том числе был ли обеспечен сотрудник больницы необходимыми средствами защиты. Составляется специальный акт, его утверждает главный санитарный врач РФ. Когда медико-социальная экспертиза подтверждает такое «профзаболевание», заразившемуся коронавирусом предоставляются социальные выплаты и компенсации, размер которых зависит от его заработка и процента утраты трудоспособности.