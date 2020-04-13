«Положить» сайт выдачи пропусков и продать лжепропуска москвичам. Киберпреступники решили заработать на изоляции Москвы
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Москвы сообщает о сайте, где предлагают положить сайт для выдачи цифровых пропусков. Параллельно с этим в Сети развивается «бизнес» на выдаче пропусков москвичам.
Как сообщает 13 апреля штаб в официальном телеграм-канале, группа злоумышленников пытается создать дополнительную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов.
На сайте, про который пишет оперштаб, размещена инструкция того, что нужно сделать, чтобы увеличить нагрузку на сайт.
Представители московских властей направили информацию об этом в правоохранительные органы.
Одновременно с этим компания Group-IB, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила РИА Новости, что нашла мошеннические сайты и Telegram-каналы с предложением купить справки-пропуска на период самоизоляции. При том что пропуска в московском регионе выдаются бесплатно.
Цифровые пропуска заработают в Москве с 15 апреля. Портал mos.ru утром 13 апреля пал жертвой Ddos-атаки, но в настоящее время работает.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, уже выдано порядка 900 тысяч пропусков.
«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.