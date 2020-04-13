«Положить» сайт выдачи пропусков и продать лжепропуска москвичам. Киберпреступники решили заработать на изоляции Москвы

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Москвы сообщает о сайте, где предлагают положить сайт для выдачи цифровых пропусков. Параллельно с этим в Сети развивается «бизнес» на выдаче пропусков москвичам.



Как сообщает 13 апреля штаб в официальном телеграм-канале, группа злоумышленников пытается создать дополнительную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов.



На сайте, про который пишет оперштаб, размещена инструкция того, что нужно сделать, чтобы увеличить нагрузку на сайт.

