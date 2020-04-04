У «Газпром Арены» полицейский спросил петербуржца о наркотиках и получил кулаком в лицо

Житель Петербурга попал под уголовное дело за тактильное общение с полицейским. Сотрудник заподозрил в прохожем любителя запрещённого, попытка проверить отправила его к врачам.



Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 4 апреля, 28-летний мужчина привлёк внимание сотрудников полиции Петроградского района накануне на Футбольной аллее. Его заподозрили в употреблении наркотиков, остановили, но должного смирения не встретили.

Мужчина «не менее двух раз ударил кулаком по лицу полицейского, причинив ему ссадины шеи и лица, а также физическую боль». Пострадавший при исполнении вынужден был обратиться за медицинской помощью. В больнице его не задержали — он продолжил службу.