У «Газпром Арены» полицейский спросил петербуржца о наркотиках и получил кулаком в лицо
Житель Петербурга попал под уголовное дело за тактильное общение с полицейским. Сотрудник заподозрил в прохожем любителя запрещённого, попытка проверить отправила его к врачам.
Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 4 апреля, 28-летний мужчина привлёк внимание сотрудников полиции Петроградского района накануне на Футбольной аллее. Его заподозрили в употреблении наркотиков, остановили, но должного смирения не встретили.
Мужчина «не менее двух раз ударил кулаком по лицу полицейского, причинив ему ссадины шеи и лица, а также физическую боль». Пострадавший при исполнении вынужден был обратиться за медицинской помощью. В больнице его не задержали — он продолжил службу.
Его обидчик получил дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Изолировать подозреваемого от общества не стали и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области.