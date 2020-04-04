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04.04.2020 16:56
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У «Газпром Арены» полицейский спросил петербуржца о наркотиках и получил кулаком в лицо

Житель Петербурга попал под уголовное дело за тактильное общение с полицейским. Сотрудник заподозрил в прохожем любителя запрещённого, попытка проверить отправила его к врачам.

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 4 апреля, 28-летний мужчина привлёк внимание сотрудников полиции Петроградского района накануне на Футбольной аллее. Его заподозрили в употреблении наркотиков, остановили, но должного смирения не встретили.

Мужчина «не менее двух раз ударил кулаком по лицу полицейского, причинив ему ссадины шеи и лица, а также физическую боль». Пострадавший при исполнении вынужден был обратиться за медицинской помощью. В больнице его не задержали — он продолжил службу.

Его обидчик получил дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Изолировать подозреваемого от общества не стали и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области.

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Комментарии (20)

Samal_5e4d4df31fec5
это вам не бумажными стаканиками кидаться!
260786601
...оказался сотрудником ГОСНАРКОСБЫТА.
Nationalverrater_2
Отпустили чувачка домой. Норм. Он ведь пластиковыми стаканчиками в космонавтов не кидался, плакатик не держал, в церкви не плясал, картинок не постил. Всего - то лишь дал по морде полицейскому. Экая ерунда и шалость - и говорить не об чем. Свой , социально близкий, 86% ный товарищ.
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