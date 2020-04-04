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04.04.2020 14:19
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Испытания вакцины от коронавируса на людях планируется начать в июне

В апреле российский государственный центр «Вектор» намерен завершить испытания вакцины от коронавируса на животных. Тестирование на людях запланировано на июнь, сообщил телеканалу «Россия-1» гендиректор центра Ринат Максютов.

Как передаёт 4 апреля «Газета.Ru», по словам Максютова, всего разрабатываются 26 вакцин на основе шести технологических платформ, лучшие пройдут доклинические исследования и клинические тестирования на человеке.

К 4 апреля в России, напомним, зарегистрирован 4 731 случай заболеваний COVID-19, в Петербурге — 171. За минувшие сутки в стране скончались девять пациентов с положительным тестом.

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