Испытания вакцины от коронавируса на людях планируется начать в июне

В апреле российский государственный центр «Вектор» намерен завершить испытания вакцины от коронавируса на животных. Тестирование на людях запланировано на июнь, сообщил телеканалу «Россия-1» гендиректор центра Ринат Максютов.



Как передаёт 4 апреля «Газета.Ru», по словам Максютова, всего разрабатываются 26 вакцин на основе шести технологических платформ, лучшие пройдут доклинические исследования и клинические тестирования на человеке.

К 4 апреля в России, напомним, зарегистрирован 4 731 случай заболеваний COVID-19, в Петербурге — 171. За минувшие сутки в стране скончались девять пациентов с положительным тестом.