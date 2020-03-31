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31.03.2020 18:12
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Петербургская строительная фирма лишилась 200 тысяч из-за штрафов ГИБДД. Ее водители превышали скорость и парковались, где нельзя

Судебные приставы Приморского района Петербурга взыскали долг по штрафам ГИБДД с коммерческой фирмы. Водители компании насобирали более сотни штрафов почти на 200 тысяч рублей.

Как сообщает 31 марта пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в Западном отделе судебных приставов Приморского района в отношении коммерческой организации, занимающейся строительством, было возбуждено 137 исполнительных производств на общую сумму 197 000 рублей. Это были штрафы ГИБДД, в основном за превышение скорости и нарушение правил парковки. Добровольно компания их выплачивать не спешила.

Пристав применил принудительные меры, в том числе запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего компании транспорта. Также взыскание направили на расчетные счета организации. В итоге сумма в 197 тысяч рублей была взыскана и перечислена в доход бюджета.

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