Петербургская строительная фирма лишилась 200 тысяч из-за штрафов ГИБДД. Ее водители превышали скорость и парковались, где нельзя

Судебные приставы Приморского района Петербурга взыскали долг по штрафам ГИБДД с коммерческой фирмы. Водители компании насобирали более сотни штрафов почти на 200 тысяч рублей.



Как сообщает 31 марта пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в Западном отделе судебных приставов Приморского района в отношении коммерческой организации, занимающейся строительством, было возбуждено 137 исполнительных производств на общую сумму 197 000 рублей. Это были штрафы ГИБДД, в основном за превышение скорости и нарушение правил парковки. Добровольно компания их выплачивать не спешила.