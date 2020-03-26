Автомеханик из Калифорнии брал на ремонт винтажные машины и продавал их на запчасти

Реставрация старых автомобилей - дело небыстрое, поэтому многие клиенты автомеханика Суэйда Баргански из Калифорнии начинали подозревать неладное лишь спустя годы после того, как сдавали свои машины «в ремонт». Но скандал разразился лишь после того, как было обнаружено место, где нечестный автомеханик бросал полуразобранные автомобили, с которых было снято почти все ценное.

На сегодняшний день Баргански предъявлены обвинения более чем по трем десяткам эпизодов с ущербом, колеблющимся от нескольких тысяч до 72 000 долларов, пишет 25 марта The Drive. Многие жертвы жуликоватого автомеханика были весьма преклонного возраста, и, судя по всему, он выбирал таких клиентов сознательно.

Два десятка автомобилей, обнаруженные брошенными на территории частного владения, находились в разных стадиях разборки, но у большинства отсутствовали важные узлы и детали. Как правило, автомеханика в первую очередь интересовали двигатели и детали трансмиссий, но многие машины оказались лишенными и деталей интерьеров. Среди «жертв» Баргански оказались, например, Lincoln 1947 года выпуска, который ему сдал на ремонт еще в 2016 году 73-летний владелец, или Lincoln Capri 1952 года, принадлежащий 74-летней жительнице города Санта Роза и тоже находящийся «в ремонте» третий год. В обоих случаях владельцы попросту забыли в силу возраста, когда именно они отдали автомеханику свои машины, и искренне верили, что он их ремонтирует. Однако в дело вмешались дети престарелых владельцев антикварных автомобилей. После обнаружения раскуроченных останков «Линкольнов» и других винтажных машин против Баргански было возбуждено уголовное дело. Теперь его обвиняют в многочисленных эпизодах кражи личного имущества, а также в мошенничестве.