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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 21:24
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“Это было очень мило”. Петербургский Роспотребнадзор озадачился судьбой собаки из семьи, которую забрали на карантин

Участием сотрудников Роспотребнадзора были приятно удивлены петербуржцы, на днях уехавшие на карантин в больницу имени Боткина. Работники ведомства озаботились судьбой собаки молодой семьи, чтобы с чистым сердцем забрать на карантин петербуржца, не поехавшего в больницу из-за питомца.

Как 23 марта рассказал “Фонтанке” Герман Семенов, 3-х членов его семьи увезли в больницу из-за контакта с теми, кто вернулся из-за границы. Его не забрали из дома благодаря цвергпинчеру Шелдону. “Последний мой аргумент: не с кем собаку оставить. И все же я понимал, что меня упекут и договорился с другом, что в этом случае оставлю Шелдона у него. И суток я не пробыл дома в одиночестве, как мне позвонили и сказали, что Роспотребнадзор думает, куда собаку мою пристроить. Вообще это было очень мило. Ну я признался, что уже сам нашел и поехал в больницу”, — рассказал 23 марта “Фонтанке” петербуржец Герман Семенов.

Как объяснили «Фонтанке» в петербургском управлении Роспотребнадзора, согласно официальной рекомендации домашних животных на время карантина гражданам предлагается отдать друзьям или родственникам. В том случае, если попадающий в карантин человек самостоятельно не может пристроить питомца, то ведомство в каждом конкретном случае готово оказать посильную помощь.

Напомним, что по последнему сообщению Роспотребнадзора за 22 марта никто не заболел, а в больнице Боткина находятся 339 человек с подозрением на инфекцию, с 22 марта по-прежнему 14 заболевших.

Шелдон, цвергпинчер, 4 года
Шелдон, цвергпинчер, 4 годаФото: Герман Семенов
Фото: Герман Семенов
Фото: Герман Семенов
Фото: Герман Семенов

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Комментарии (2)

Djnyana
Разве животные не простужаются и не чихают?
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