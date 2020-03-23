Участием сотрудников Роспотребнадзора были приятно удивлены петербуржцы, на днях уехавшие на карантин в больницу имени Боткина. Работники ведомства озаботились судьбой собаки молодой семьи, чтобы с чистым сердцем забрать на карантин петербуржца, не поехавшего в больницу из-за питомца.

Как 23 марта рассказал “Фонтанке” Герман Семенов, 3-х членов его семьи увезли в больницу из-за контакта с теми, кто вернулся из-за границы. Его не забрали из дома благодаря цвергпинчеру Шелдону. “Последний мой аргумент: не с кем собаку оставить. И все же я понимал, что меня упекут и договорился с другом, что в этом случае оставлю Шелдона у него. И суток я не пробыл дома в одиночестве, как мне позвонили и сказали, что Роспотребнадзор думает, куда собаку мою пристроить. Вообще это было очень мило. Ну я признался, что уже сам нашел и поехал в больницу”, — рассказал 23 марта “Фонтанке” петербуржец Герман Семенов.