Из-за «чрезвычайной» экономической ситуации в Италии закрывается все производство
За исключением тех предприятий, которые производят товары первой необходимости, на территории Италии правительство временно закрыло все фабрики и заводы. Премьер-министр страны уверен, что они справятся.
Об этом 22 марта рассказал глава правительства Джузеппе Конте, его выступление транслировалось в Facebook. Премьер-министр отметил, что запрет не касается аптек и магазинов и тех, кто производит подобные товары. Ситуацию в стране он назвал «худшим кризисом со времен Второй мировой войны» и добавил, что «санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся».
Предприятия закрываются не только в Италии, но и в других европейских странах. Завод Nissan уволил три тысячи сотрудников в Барселоне. В мире на утро 22 марта зафиксировано 307 тысяч случаев коронавируса. 53 тысяч в Италии, США вышли на третье место, там болеют почти 27 тысяч человек.