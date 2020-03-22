Из-за «чрезвычайной» экономической ситуации в Италии закрывается все производство

За исключением тех предприятий, которые производят товары первой необходимости, на территории Италии правительство временно закрыло все фабрики и заводы. Премьер-министр страны уверен, что они справятся.



Об этом 22 марта рассказал глава правительства Джузеппе Конте, его выступление транслировалось в Facebook. Премьер-министр отметил, что запрет не касается аптек и магазинов и тех, кто производит подобные товары. Ситуацию в стране он назвал «худшим кризисом со времен Второй мировой войны» и добавил, что «санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся».

