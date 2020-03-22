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22.03.2020 10:15
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Из-за «чрезвычайной» экономической ситуации в Италии закрывается все производство

За исключением тех предприятий, которые производят товары первой необходимости, на территории Италии правительство временно закрыло все фабрики и заводы. Премьер-министр страны уверен, что они справятся.

Об этом 22 марта рассказал глава правительства Джузеппе Конте, его выступление транслировалось в Facebook. Премьер-министр отметил, что запрет не касается аптек и магазинов и тех, кто производит подобные товары. Ситуацию в стране он назвал «худшим кризисом со времен Второй мировой войны» и добавил, что «санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся».

Предприятия закрываются не только в Италии, но и в других европейских странах. Завод Nissan уволил три тысячи сотрудников в Барселоне. В мире на утро 22 марта зафиксировано 307 тысяч случаев коронавируса. 53 тысяч в Италии, США вышли на третье место, там болеют почти 27 тысяч человек.

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Комментарии (6)

grannie
Вообще говоря, это всё плохо. В Италии производится много довольно продвинутых "машин и механизмов", не только всякие феррари и индезиты, но и промоборудование. Вот с их пропажей много где и у кого будет плохо. Ожидаю проблем, скажем, в сантехоборудовании, качественное запорное и гидравлическое оборудование всё сплошь итальянское было, и китайскому до него далеко...
irinamaslova
и роботизированные тоже? Или в Италии таких нет?
lexus
Я понимаю ограничения всякие. Но тотальный запрет на работу, это не перебор? Неужели месяц простоя выгоднее поддержания контроля над распростанением, с быстрым купированием локальных очагов.
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