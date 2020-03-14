Москвичка по пути в Мурманск свернула на Народную и осталась без «Лексуса» за 7 млн

Жительница Москвы не смогла вовремя приехать на деловую встречу в Мурманске после ночевки в первой попавшейся гостинице в Невском районе Петербурга. С парковки «увели» новенький «Лексус».



О произошедшем 44-летняя владелица белого «Лексуса 570» рассказала полиции в полседьмого утра накануне. По данным «Фонтанки», к утру 14 марта на след угонщика выйти не удалось. Москвичка рассказала, что решила сделать остановку по пути в Мурманск и выбрала ближайшую гостиницу в Петербурге, как раз неподалеку от Мурманского шоссе. Она остановилась в отеле «Белые ночи» на перекрестке проспекта Большевиков и Народной улицы. Диковинный для этого микрорайона автомобиль стремительно исчез с парковки неизвестно в каком направлении. Камер на улицах там нет, единственная, которая была у гостиницы, по словам охранника, уже неделю как не работает — он смотрит в пустые мониторы.