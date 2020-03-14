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14.03.2020 12:00
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Москвичка по пути в Мурманск свернула на Народную и осталась без «Лексуса» за 7 млн

Жительница Москвы не смогла вовремя приехать на деловую встречу в Мурманске после ночевки в первой попавшейся гостинице в Невском районе Петербурга. С парковки «увели» новенький «Лексус».

О произошедшем 44-летняя владелица белого «Лексуса 570» рассказала полиции в полседьмого утра накануне. По данным «Фонтанки», к утру 14 марта на след угонщика выйти не удалось. Москвичка рассказала, что решила сделать остановку по пути в Мурманск и выбрала ближайшую гостиницу в Петербурге, как раз неподалеку от Мурманского шоссе. Она остановилась в отеле «Белые ночи» на перекрестке проспекта Большевиков и Народной улицы. Диковинный для этого микрорайона автомобиль стремительно исчез с парковки неизвестно в каком направлении. Камер на улицах там нет, единственная, которая была у гостиницы, по словам охранника, уже неделю как не работает — он смотрит в пустые мониторы.

Потерю женщина оценила в 7,2 млн рублей. Машина у нее появилась в апреле прошлого года как подарок на день рождения.

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Комментарии (9)

Lets
Ох, уж эти сказки! Ох, уж эти сказочники!:-)
trump
Бедная! Честным трудом небось заработала...
260651651
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