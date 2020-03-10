Сбежавшего в Нидерланды из-за карт Генштаба петербуржца на родине ждет камера. Он объявлен в международный розыск

Пока житель Петербурга Антон Коломицын ждет решения нидерландских властей о политическом убежище, Кировский районный суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу.



Об этом 10 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города. Коломицына обвиняют в незаконном получении сведений, признанных гостайной. Уголовное дело было возбуждено в начале января этого года, тогда же петербуржца позвали на допрос и рассказали, в чем он виноват. Поисковика отправили домой с подпиской о невыезде, но он решил не рассчитывать на российское правосудие и сбежал в Нидерланды, о чем сам рассказал журналистам в конце февраля. 25-го числа его объявили в международный розыск.