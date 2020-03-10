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10.03.2020 18:25
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Сбежавшего в Нидерланды из-за карт Генштаба петербуржца на родине ждет камера. Он объявлен в международный розыск

Пока житель Петербурга Антон Коломицын ждет решения нидерландских властей о политическом убежище, Кировский районный суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу.

Об этом 10 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города. Коломицына обвиняют в незаконном получении сведений, признанных гостайной. Уголовное дело было возбуждено в начале января этого года, тогда же петербуржца позвали на допрос и рассказали, в чем он виноват. Поисковика отправили домой с подпиской о невыезде, но он решил не рассчитывать на российское правосудие и сбежал в Нидерланды, о чем сам рассказал журналистам в конце февраля. 25-го числа его объявили в международный розыск.

Коломицын провинился тем, что в мае 2018 года купил диск с картами Генштаба, на них были данные 60–70-х годов прошлого века. Тогда же к нему пришли с вопросами оперативники Федеральной службы безопасности, рассказали, что карты все еще секретные, но его ни в чем не обвиняли, лишь забрали диск. В качестве продавца, утверждает Коломицын, якобы выступил сотрудник петербургского филиала «Центра геодезии» Владимир Грабовский.

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Комментарии (2)

22ilves
Кому - то звездочек на погоны захотелось за карты времен Очакова и покоренья Крыма, но - облом. Бывает.
260632061
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