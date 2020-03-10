Сбежавшего в Нидерланды из-за карт Генштаба петербуржца на родине ждет камера. Он объявлен в международный розыск
Пока житель Петербурга Антон Коломицын ждет решения нидерландских властей о политическом убежище, Кировский районный суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу.
Об этом 10 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города. Коломицына обвиняют в незаконном получении сведений, признанных гостайной. Уголовное дело было возбуждено в начале января этого года, тогда же петербуржца позвали на допрос и рассказали, в чем он виноват. Поисковика отправили домой с подпиской о невыезде, но он решил не рассчитывать на российское правосудие и сбежал в Нидерланды, о чем сам рассказал журналистам в конце февраля. 25-го числа его объявили в международный розыск.
Коломицын провинился тем, что в мае 2018 года купил диск с картами Генштаба, на них были данные 60–70-х годов прошлого века. Тогда же к нему пришли с вопросами оперативники Федеральной службы безопасности, рассказали, что карты все еще секретные, но его ни в чем не обвиняли, лишь забрали диск. В качестве продавца, утверждает Коломицын, якобы выступил сотрудник петербургского филиала «Центра геодезии» Владимир Грабовский.