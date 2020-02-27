Петербуржец ищет убежища в Нидерландах. Он заинтересовал ФСБ картами Генштаба 50-летней давности
Поисковик из Петербурга, и один из учредителей партии «Великое отечество», рассказал, что вынужден был бежать из России из-за купленных на диске за 9 тысяч рублей топографических карт Генштаба второй половины прошлого века.
О своих приключениях с ФСБ Антон Коломицын рассказал «Медиазоне» 27 февраля. По его словам, диск с картами Генштаба 1960-х и 1970-х годов он купил в мае 2018 года. В сентябре к нему домой пришли сотрудники Федеральной службы безопасности, рассказали, что карты все еще секретные, но претензий у них к нему нет. И лишь попросили отдать диск. Продавцом Коломицын назвал сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского. Последний от комментариев по этому делу воздержался.
Во второй раз, пишет издание, к Коломицыну пришли 21 января 2020 года, провели обыск и увезли его на Литейный. Там, рассказывает поисковик, «выкатили» обвинение по статье о незаконном получении информации, составляющей государственную тайну. Его отпустили с подпиской о невыезде, но, по рекомендации друзей, он предпочел нарушить этот запрет и уехал в Нидерланды. В настоящее время подозреваемый находится в лагере для беженцев и ждет решения по своей просьбе о политическом убежище. В базе федерального розыска его нет.
В России Коломицын занимался кладоискательством и краеведением, в том числе нашел доты с повышенным уровнем радиации. Топографические карты использовал для работы. В 2014 году был осужден как наркодилер — продал несколько граммов растительного наркотика и получил четыре года условно.