Петербуржец ищет убежища в Нидерландах. Он заинтересовал ФСБ картами Генштаба 50-летней давности

Поисковик из Петербурга, и один из учредителей партии «Великое отечество», рассказал, что вынужден был бежать из России из-за купленных на диске за 9 тысяч рублей топографических карт Генштаба второй половины прошлого века.



О своих приключениях с ФСБ Антон Коломицын рассказал «Медиазоне» 27 февраля. По его словам, диск с картами Генштаба 1960-х и 1970-х годов он купил в мае 2018 года. В сентябре к нему домой пришли сотрудники Федеральной службы безопасности, рассказали, что карты все еще секретные, но претензий у них к нему нет. И лишь попросили отдать диск. Продавцом Коломицын назвал сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского. Последний от комментариев по этому делу воздержался.