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27.02.2020 15:37
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Петербуржец ищет убежища в Нидерландах. Он заинтересовал ФСБ картами Генштаба 50-летней давности

Поисковик из Петербурга, и один из учредителей партии «Великое отечество», рассказал, что вынужден был бежать из России из-за купленных на диске за 9 тысяч рублей топографических карт Генштаба второй половины прошлого века.

О своих приключениях с ФСБ Антон Коломицын рассказал «Медиазоне» 27 февраля. По его словам, диск с картами Генштаба 1960-х и 1970-х годов он купил в мае 2018 года. В сентябре к нему домой пришли сотрудники Федеральной службы безопасности, рассказали, что карты все еще секретные, но претензий у них к нему нет. И лишь попросили отдать диск. Продавцом Коломицын назвал сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского. Последний от комментариев по этому делу воздержался.

Во второй раз, пишет издание, к Коломицыну пришли 21 января 2020 года, провели обыск и увезли его на Литейный. Там, рассказывает поисковик, «выкатили» обвинение по статье о незаконном получении информации, составляющей государственную тайну. Его отпустили с подпиской о невыезде, но, по рекомендации друзей, он предпочел нарушить этот запрет и уехал в Нидерланды. В настоящее время подозреваемый находится в лагере для беженцев и ждет решения по своей просьбе о политическом убежище. В базе федерального розыска его нет.

В России Коломицын занимался кладоискательством и краеведением, в том числе нашел доты с повышенным уровнем радиации. Топографические карты использовал для работы. В 2014 году был осужден как наркодилер — продал несколько граммов растительного наркотика и получил четыре года условно.

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Комментарии (3)

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У меня на смартфоне стоит приложение Soviet Military Maps. Мне можно сразу в Нидерланды или сначала надо на Литейный заскочить?
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