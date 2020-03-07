Петербург получит 1,7 миллиарда рублей на зарплаты врачам

Российский премьер-министр подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей для увеличения фондов оплаты труда медработников.
«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала», - говорится 7 марта в подписанном главой кабинета министров документе.
Петербург на эти цели получит 1,71 млрд рублей, а Ленинградская область - 1,36 млн.
Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости поднять зарплату медработникам.