ЖКС подарил петербурженке на 8 Марта дыру в полу. Ещё десяток дам остались с немытой головой
В центре Петербурга коммунальная авария привела к отключению воды в трёх домах. В преддверии женского праздника из-за отсутствия важного ресурса пострадали не только жильцы квартир, но и салон красоты.
Как рассказали читатели «Фонтанки» 6 марта, горячую и холодную воду второй день недополучают в домах № 18/9, 20 и 22–24 по 4-й Советской улице. Ни жильцов, ни арендаторов о предстоящих отключениях никто не предупреждал. В аварийной службе ЖКС № 3, которая обслуживает перечисленные здания, заявили, что причиной произошедшего стал прорыв трубы, других подробностей не уточнив.
По словам сотрудницы одного из попавших в зону отключения кафе, с которой побеседовало издание, авария произошла в подвале дома № 18/9. Для устранения дефекта рабочим пришлось попросить владельца одной из квартир впустить их внутрь, так как к месту прорыва можно было подобраться только таким образом.
Хозяйкой жилья оказалась петербурженка по имени Александра. Она рассказала «Фонтанке», что в комнате, в которой она проживает с маленьким ребенком, работники ЖКС № 3 вскрыли новый ламинат. После того как проблема была решена, они просто оставили всё как есть и ушли. На её вопрос, будет ли восстановлен пол, ей ответили отказом.
автор видео читательница «Фонтанки» Александра
Отметим, помимо горожанки, финансовые затраты из-за аварии понесло руководство одного из салонов красоты. Его сотрудник рассказал изданию, что из-за отсутствия воды пришлось отменить запись десятка клиенток, которые хотели обновить имидж к Международному женскому дню.
В администрации Центрального района заявили, что знают о случившейся аварии. Её должны устранить в течение 1,5–2 часов. О проблеме местной жительницы им неизвестно. По общему номеру, размещённому на сайте ЖКС № 3 на звонок «Фонтанки» никто не ответил. На электронную почту организации отправлен запрос.