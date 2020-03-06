FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
66.19р73.68р
06.03.2020 16:46
0
Печать

ЖКС подарил петербурженке на 8 Марта дыру в полу. Ещё десяток дам остались с немытой головой

В центре Петербурга коммунальная авария привела к отключению воды в трёх домах. В преддверии женского праздника из-за отсутствия важного ресурса пострадали не только жильцы квартир, но и салон красоты.

Как рассказали читатели «Фонтанки» 6 марта, горячую и холодную воду второй день недополучают в домах № 18/9, 20 и 22–24 по 4-й Советской улице. Ни жильцов, ни арендаторов о предстоящих отключениях никто не предупреждал. В аварийной службе ЖКС № 3, которая обслуживает перечисленные здания, заявили, что причиной произошедшего стал прорыв трубы, других подробностей не уточнив.

По словам сотрудницы одного из попавших в зону отключения кафе, с которой побеседовало издание, авария произошла в подвале дома № 18/9. Для устранения дефекта рабочим пришлось попросить владельца одной из квартир впустить их внутрь, так как к месту прорыва можно было подобраться только таким образом.

автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра

Хозяйкой жилья оказалась петербурженка по имени Александра. Она рассказала «Фонтанке», что в комнате, в которой она проживает с маленьким ребенком, работники ЖКС № 3 вскрыли новый ламинат. После того как проблема была решена, они просто оставили всё как есть и ушли. На её вопрос, будет ли восстановлен пол, ей ответили отказом.

автор видео читательница «Фонтанки» Александра

Отметим, помимо горожанки, финансовые затраты из-за аварии понесло руководство одного из салонов красоты. Его сотрудник рассказал изданию, что из-за отсутствия воды пришлось отменить запись десятка клиенток, которые хотели обновить имидж к Международному женскому дню.

В администрации Центрального района заявили, что знают о случившейся аварии. Её должны устранить в течение 1,5–2 часов. О проблеме местной жительницы им неизвестно. По общему номеру, размещённому на сайте ЖКС № 3 на звонок «Фонтанки» никто не ответил. На электронную почту организации отправлен запрос.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний