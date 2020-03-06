В центре Петербурга коммунальная авария привела к отключению воды в трёх домах. В преддверии женского праздника из-за отсутствия важного ресурса пострадали не только жильцы квартир, но и салон красоты.

Как рассказали читатели «Фонтанки» 6 марта, горячую и холодную воду второй день недополучают в домах № 18/9, 20 и 22–24 по 4-й Советской улице. Ни жильцов, ни арендаторов о предстоящих отключениях никто не предупреждал. В аварийной службе ЖКС № 3, которая обслуживает перечисленные здания, заявили, что причиной произошедшего стал прорыв трубы, других подробностей не уточнив.



По словам сотрудницы одного из попавших в зону отключения кафе, с которой побеседовало издание, авария произошла в подвале дома № 18/9. Для устранения дефекта рабочим пришлось попросить владельца одной из квартир впустить их внутрь, так как к месту прорыва можно было подобраться только таким образом.



автор фото читательница «Фонтанки» Александра автор фото читательница «Фонтанки» Александра автор фото читательница «Фонтанки» Александра автор фото читательница «Фонтанки» Александра автор фото читательница «Фонтанки» Александра автор фото читательница «Фонтанки» Александра

Хозяйкой жилья оказалась петербурженка по имени Александра. Она рассказала «Фонтанке», что в комнате, в которой она проживает с маленьким ребенком, работники ЖКС № 3 вскрыли новый ламинат. После того как проблема была решена, они просто оставили всё как есть и ушли. На её вопрос, будет ли восстановлен пол, ей ответили отказом.



автор видео читательница «Фонтанки» Александра