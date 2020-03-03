На Обуховской обороны «Ленд Ровер» неаккуратно перестроился и отправил пешехода в больницу
Авария с участием пешехода произошла в Невском районе Петербурга вечером 3 марта. Перебегавшего проезжую часть горожанина задел внедорожник.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 19:40 у 95-го дома на проспекте Обуховской обороны 55-летний водитель на «Ленд Ровере» при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с Citroen Berlingo. От удара внедорожник откинуло в сторону, и он задел пешехода, перебегавшего проезжую часть в не положенном месте. Мужчина получил тяжёлые травмы. Пострадавшего госпитализировали.